موفقیت محققان کشور در بهبود عملکرد وسایل الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هاشمی‌نژاد مجری طرح با بیان اینکه نحوه پاسخ نانوکامپوزیتهای مورد استفاده در وسایل الکترونیکی یا سازه ای با وارد شدن بارهای احتمالی به آنها عملکرد متفاوت در آنها می شود افزود: با شناخت صحیح این پاسخ ها می توان عملکرد این وسایل را بهبود داد.

وی هدف از انجام این پژوهش را به دست آوردن پاسخ مکانیکی نانوکامپوزیت ها تحت بار دینامیکی پایدار ذکر کرد و گفت: در این تحلیل، اثرات کوچک شدن ناهمگنی ها در رفتار مکانیکی سازه هایی که متشکل از این ناهمگنی ها هستند مورد بررسی‌ قرار گرفت. تا چندی پیش با در نظر نگرفتن این اثر در حل مسائل، رفتار سازه ها مستقل از اندازه ناهمگنی ها بود اما با وارد کردن صحیح این اثر مشاهده شد که رفتار سازه ها به صورت محسوسی به اندازه ناهمگنی ها (شعاع نانوالیاف) وابسته است.

مجری طرح به جزئیات اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: نتایج این پژوهش به صورت تحلیلی و عددی ارائه شد. در نتایج عددی، مقادیر سرعت گسترش و ضعیف شدن امواج فشاری و برشی در ماده نانوکامپوزیت با زمینه آلومینیومی استخراج شده‌است.

هاشمی نژاد گفت: نتایج به دست آمده در هر مثال عددی با مثال حل شده متناظر که در آن اثرات سطح در نظر گرفته نشده بود مقایسه و مشخص شد که اثرات سطح، مقادیر تنش را به صورت محسوسی برای شعاع های کمتر از ۲۰ نانومتر تغییر می دهد.