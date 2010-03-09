زورخانه گچساران 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

حمزه دامیده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: عملیات احداث این زورخانه در زمینی به مساحت 920 متر مربع و اعتباری بالغ بر 270 میلیون تومان از خردادماه امسال آغاز شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود این پروژه ورزشی در سال 89 به بهره برداری برسد.

دامیده بیان داشت: سالن ورزشی یک هزار و 200 نفری گچساران نیز در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع و اعتبار 850 میلیون تومان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این پروژه از محل اعتبارات نفت این شهرستان در دست احداث است و در هفته دولت سال آینده افتتاح می شود.