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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

امکان رصد دنباله‌دار وایلد در شبهای اسفند ماه

امکان رصد دنباله‌دار وایلد در شبهای اسفند ماه

دبیر انجمن نجوم اهواز گفت: در شبهای اسفندماه دنباله دار "وایلد" به نزدیکترین فاصله خود به خورشید رسیده و این ماه زمان مناسبی برای رصد این دنباله دار است.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دنباله داری به نام وایلد یا 81P/Wild در وضعیت مناسب رصدی برای علاقه مندان به رصد دنباله دارها قرار دارد.

وی در خصوص دنباله دار وایلد گفت: این دنباله دار از دسته دنباله دارهای تناوبی است که در سال 1978 توسط  Paul Wild کشف شد.

دبیر انجمن نجوم اهواز اضافه کرد: این دنباله دار دارای دوره‌ تناوب 6 سال است و در 22 فوریه 2010 به حضیض مداری (نزدیکترین فاصله به خورشید) رسیده است. دنباله دار وایلد این روزها میهمان صورت فلکی خوشه (سنبله) و توسط ابزارهای مناسب رصدی (5 اینچ به بالا) قابل مشاهده است.

کد مطلب 1048235

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