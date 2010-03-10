خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دنباله داری به نام وایلد یا 81P/Wild در وضعیت مناسب رصدی برای علاقه مندان به رصد دنباله دارها قرار دارد.

وی در خصوص دنباله دار وایلد گفت: این دنباله دار از دسته دنباله دارهای تناوبی است که در سال 1978 توسط Paul Wild کشف شد.

دبیر انجمن نجوم اهواز اضافه کرد: این دنباله دار دارای دوره‌ تناوب 6 سال است و در 22 فوریه 2010 به حضیض مداری (نزدیکترین فاصله به خورشید) رسیده است. دنباله دار وایلد این روزها میهمان صورت فلکی خوشه (سنبله) و توسط ابزارهای مناسب رصدی (5 اینچ به بالا) قابل مشاهده است.