محمود سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره معیارهای اختصاص غرفه به ناشران حاضر در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: تاکنون هشت جلسه مشترک با تشکل‌های همکارمان شامل انجمن ناشران دانشگاهی، تعاونی ناشران کشور، انجمن ناشران کودک و نوجوان و انجمن ناشران آموزشی برگزار کرده‌ایم و پارامترهایی را که می‌تواند در تخصیص متراژ تعیین‌کننده باشد، بررسی کرده‌ایم.

مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با بیان اینکه "فرمول‌های مختلفی برای تعیین فضای نمایشگاهی به ناشران وجود دارد" با ذکر مثالی کوشید به تبیین پارامترهای جدید در تعیین متراژ غرفه‌ها بپردازد.

افزایش ضریب آثار تالیفی و کاهش ضریب آثار ترجمه‌ای ناشران

وی گفت: بسیاری از ناشران اعتراض داشتند که در اختصاص فضا، کار ترجمه با تالیف یکی می‌شود. این حرفی درست و منطقی است و به همین جهت امسال ما برای تالیف ضریب سه و برای ترجمه ضریب یک قائل شدیم.

سالاری افزود: به عبارت دیگر امسال هر ناشری که آثار تالیفی بیشتری نسبت به آثار ترجمه‌ای عرضه کند، فضای نمایشگاهی بیشتری خواهد داشت.

ضعف کمی و کیفی آثار تالیفی نسبت به آثار ترجمه‌ای به ویژه در میان آثار برگزیده جوایز مختلف، جزو نگرانی‌های اصلی مسئولان وزارت ارشاد در ماه‌های اخیر بود و انتقاد شدید دبیر اسبق جایزه کتاب سال را هم برانگیخت که از وجود چنین شرایطی به ویژه در حوزه علوم انسانی ابراز نارضایتی کرد و نتیجه این انتقادات آن شد که در نخستین جایزه‌ای که بعد از این اظهارات برگزار شد (نهمین دوره کتاب فصل) بیش از 60 درصد آثار برگزیده، تالیفی بودند.

چندی پیش هم معاون فرهنگی وزیر ارشاد از اینکه تالیف از ترجمه پیشی گرفته است، ابراز رضایت کرد و گفت: مسوولان باید از آثار تالیفی که آمیخته با تفکر ایرانی هستند حمایت کنند.

copy paste عکس برای روی جلد را با طراحی جلد یکی نمی‌کنیم

مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ادامه داد: در مورد ناشران کودک هم دوستان به عنوان اعتراض می‌گفتند ناشری که عکسی را روی جلد کتابش copy paste می‌کند با ناشر دیگری که آن را طراحی می‌کند، یکسان دیده می‌شود. این هم حرفی منطقی است. برخی هم می‌گفتند نباید کتابی را که قطعش رحلی است با کتابی که قطعش جیبی است، یکی کرد. این هم حرف درستی است.

وی در ادامه گفت: همه این موارد و برخی مسائل دیگر امسال در ضرایب ما دخیل است؛ بدیهی است با این فرمول ناشری که عناوینش خیلی زیاد است، لزوماً متراژ غرفه‌اش زیاد نیست . در واقع امسال مانند سال‌های گذشته نیست که متراژ بر اساس عنوان کتاب تخصیص پیدا می‌کرد و به عبارت دقیقتر خلاف آن رویه است.

اُفست هم در تعیین متراژ غرفه‌ها دخیل است

سالاری با ذکر مثالی به توضیح این نکته پرداخت و اضافه کرد: یادم می‌آید در نمایشگاه بیست و یکم 21 عنوان از کتابهای یک ناشر کتاب "چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد" بود و طبیعتاً این مثال از جمله مواردی است که باید اصلاح می‌ِشد.

مدیر کمیته ناشران داخلی افزود: همچنین امسال مواردی مانند قطع، نوع (شامل اثر تالیفی، اثر ترجمه‌ای یا اثر گردآوری‌شده) و حتی افست در تعیین متراژ غرفه ناشران دخیل است.

وی در پایان تاکید کرد: ما با این محاسبات کار خودمان را بسیار سخت کردیم اما فکر می‌کنم اتفاق مهمی را صورت داده‌ایم.