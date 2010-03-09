جایزه کتاب فصل هم داستانی را برنگزید

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزیئات آخرین دوره جایزه کتاب فصل در سال جاری، گفت: در این دوره از جایزه 4152 عنوان کتاب به دبیرخانه رسید که بعد از داوری‌های اولیه 198 اثر به مرحله پایانی راه یافت و در این مرحله نیز بعد از داوری نهایی 14 عنوان کتاب به عنوان آثار برگزیده و 38 عنوان نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند.

وی با ارائه آماری تفکیکی از این آثار افزود: 6 عنوان از آثار برگزیده کتاب‌های تالیفی و 8 عنوان آثار ترجمه‌ای هستند. همچنین 20 عنوان از آثار شایسته تقدیر تالیفی، 15 عنوان ترجمه‌ای و 3 عنوان در حوزه تصحیح و تحقیق‌اند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب با بیان اینکه "بعضی از شاخه‌های ادبیات داستانی آثار برگزیده دارد" در توضیح بیشتر گفت: در حوزه رمان بزرگسال دو کتاب به صورت مشترک شایسته تقدیر شده‌اند اما در حوزه شعر همین بخش (بزرگسال) یک اثر برگزیده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه ادبیات استانی بخش کودک و نوجوان هم دو کتاب شایسته تقدیر شده‌اند. همچنین در حوزه رمان بخش ادبیات زبان‌های دیگر، یک اثر ترجمه‌ای برگزیده شده است. در حوزه تاریخ و نقد ادبی هم یک اثر به عنوان برگزیده انتخاب شده است.

به گفته شجاعی صائین مراسم پایانی یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل از ساعت 16 تا 18 امروز سه‌شنبه 18 اسفند (همزمان با روز بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی) در سرای اهل تهران قلم برگزار و با آن پرونده جوایز فرهنگی دولتی در سال 88 بسته می‌شود.