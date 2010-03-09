جشنواره استانی نمایشنامه خوانی "وتار" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اولین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی "وتار" که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار می شود، از صبح سه شنبه در مجتمع فرهنگی فجر سنندج و با حضور شش گروه نمایشی آغاز شد .

رئیس حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به منظور زمینه سازی برای تشویق جوانان مستعد به کسب مهارتهای لازم و عملی برای تولید نمایش، تعیین ویژگیهای کاربردی و قابلیت های هنر نمایش به مثابه یک رسانه در جهت ارتقاء فرهنگ ارزشی و رفع معضلات رفتاری جامعه، شناخت توانمندی ها و تکمیل آنها از جمله اهداف برگزاری این جشنواره استانی به شمار می رود .

محمدشریف شریفی با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح هنری و تکنیکی آثار، زمینه سازی برای خلق آثار هنری با مضمونی متناسب با سیاست های حوزه هنری، توجه به نیازهای عموم مخاطبین نه اقشار خاص در تولید آثار، ایجاد ارتباط دو سویه و شبکه تعاملی بین هنرمندان و مردم، مهیا نمودن بسترهای لازم برای تولید آثار ارزشی استعدادهای جوان، ایجاد فضای مناسب برای تجربه هنرمندان جوان و ایجاد انگیزه در بین هنرمندان جوان و علاقمندان از دیگر اهداف برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی وتار در کردستان است .

وی در ادامه با اشاره به استقبال هنرمندان کردستانی برای حضور در این جشنواره بیان داشت: خوشبختانه بعد از انتشار فراخوان نمایشهای بسیاری متقاضی حضور در جشنواره بودند، که پس از ارزیابی اعضای هیئت داوران شش نمایش جهت حضور در بخش مسابقه برگزیده شدند.

رئیس حوزه هنرذی استان کردستان در پایان یادآور شد: علاوه بر اختصاص جوایز ویژه به نفرات برگزیده در بخشهای مختلف، اثر برتر نیز به جشنواره سراسری تئاتر ماه معرفی می گردد .

شش نمایش خط سرخ از سنندج، چمدانهای خاکستری از قروه، شاهزاده کوچولو از سنندج، نهر فیروزآباد از سقز، آخرین معبر از سقز و آنالیز از دیواندره به عنوان آثار بخش مسابقه نمایشنامه خوانی وتار به رقابت می پردازند.

همچنین قرار است در حاشیه برگزاری این جشنواره کارگاه آموزشی با حضور نصرالله قادری از اساتید تئاتر کشور در سنندج برگزار شود.