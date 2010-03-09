عروسها رکورد می شکنند ؛ قیمتهای میلیونی در آرایشگاههای شهر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ازدواج در بسیاری از فرهنگها یکی از زیباترین مراسم است و همواره با شادی همراه می شود اما در این میان، برخی از عادتهای غلط نیز در خصوص ازدواج وجود دارد که تنها موجب تحمیل شدن خرج اضافی به خانواده های عروس و داماد می شود.

یکی از این عادتها مهریه بسیار بالا در برخی از خانواده هاست به گونه ای که اینگونه خانواده ها تصور می کنند هرقدر که مهریه دختر خود را بالاتر بگیرند در آینده به نفع دخترشان است و پشتوانه ای مالی برای او محسوب می شود.

برخی دیگر از خانواده ها نیز بیشتر از هرچیز، تنها به این دلیل که مهریه بالا مد روز است، نمی خواهند از بقیه اقوام خود در این خصوص جا بمانند و وقتی خانواده خواستگار از راه می رسد، تقاضای خود را مطرح می کنند.

به دنبال این امر، ممکن است خانواده داماد به دلایل مختلف با مهریه مورد مطالبه موافقت کنند و با جمله معروف "مهریه را کی داده و کی گرفته؟"، قضیه را فیصله بدهند. هرچند که بارها دیده ایم و شنیده ایم که برخی از زنها همسر خود را به دلیل ندادن مهریه به زندان انداخته اند.

مشکل مهریه بالا به مرور زمان در حال حل شدن است

مشکل مهریه بالا به مرور در حال حل شدن است اما مشکلات دیگری از جمله قیمتهای میلیونی آرایش عروس مقوله ای که نیازمند فرهنگسازی و بررسی است

البته به دنبال بروز بسیاری از مشکلات ناشی از مهریه بالا از جمله افتادن شوهر در زندان، این روزها برخی از خانواده ها در خصوص میزان مهریه محتاط تر شده اند و به آسانی به مهریه های بالا تن نمی دهند.

برخی از خانواده ها نیز که دختر آنها در سن ازدواج است به مسئله مهریه کمی عاقلانه و منصفانه تر فکر می کنند و کمی در طرز تفکر خود در این خصوص تجدید نظر کرده اند که در این زمینه لازم است از همه رسانه ها به ویژه رسانه ملی به خاطر تلاش در جهت فرهنگسازی در زمینه موضوع مهریه های منطقی تشکر کرد.

مشکل قیمتهای میلیونی آرایش عروس در مرکز و شمال شهر همچنان ادامه دارد

متاسفانه برخی از خانواده ها و عروسها تصور می کنند که هرقدر برای آرایش عروس پول بیشتری پرداخت شود، وی زیباتر می شود و آنها می توانند با بیان نام آرایشگاهی که به آن مراجعه کرده اند و قیمتی که برای آرایش در شب عروسی پرداخته اند، به دیگران فخر بفروشند.

آنها حاضرند در ازای چند ساعت قرار گرفتن زیر دست فلان آرایشگر معروف، نزدیک یک میلیون تومان و گاهی حتی بیشتر نیز بپردازند، غافل از آنکه با مبلغی بسیار پایینتر از این نیز می توان در شب عروسی زیبا بود و هیچ نیازی به فخرفزوشی هم نیست.

مراسم زیبای ازدواج اگر با کمک به دیگران همراه شود، زیباتر می شود

در عین حال، آنها غافل هستند که با پولی که بابت اینگونه هزینه های اضافی می پردازند، می توانند بخشی از نیازهای چند خانواده نیازمند، دلی را شاد کنند و مراسم زیبای ازدواج را با کمک به دیگران زیباتر کنند.

بخش قابل توجهی از خدماتی که به عنوان آرایش عروس انجام می شود، گریم است و در مواری چهره عروس با گریم آنقدر عوض می شود که به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل نیست

همچنین آنها توجه چندانی ندارند که بخش قابل توجهی از خدماتی که به عنوان آرایش عروس انجام می شود، گریم است و در مواری چهره عروس با گریم آنقدر عوض می شود که به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل نیست.

به راستی آیا یک آرایش ملایم و زیبا در شب عروسی بهتر است یا گریمی که باعث شود چهره قبل از گریم و بعد از گریم عروس قابل مقایسه با هم نباشد.

متاسفانه این روزها هیچگونه نظارت جدی روی قیمت آرایش به ویژه آرایش عروس وجود ندارد و بسیاری از آرایشگرها هر میزان که بخواهند، از عروس بابت آرایش پول می گیرند.

حتی اگر آرایشگرها بهترین مواد را برای آرایش استفاده کنند، بازهم قیمت تمام شده محصولات مصرف شده، قابل مقایسه با قیمتی که از عروس دریافت می کنند، نیست که این امر بسیار غیرمنصفانه است.

درآمد یک شب برخی آرایشگاه های گرانقیمت به اندازه درآمد چند ماه مشاغل دیگر است

در شرایطی که بسیاری از افراد در جامعه، برای داشتن یک میلیون تومان پول باید چند ماه به طور سخت کار کنند، بسیاری از آرایشگاه های مرکز و شمال شهر، این میزان پول و حتی بیشتر از آن را در عرض یک شب درمی آورند و برایشان نیز مهم نیست که مشتری بیچاره باید پول لازم برای آرایش را از کجا تهیه کند.

البته همانگونه که گفته شد، مشتریان آرایشگاه ها نیز در این زمینه بی تقصیر نیستند و بعضی از آنها به دلیل چشم و هم چشمی به سراغ آرایشهای گران قیمت می روند.

پرداخت قیمت یک میلون و 800 تومان برای آرایش یک شب عروس نوعی کلاس است! همه جا پز دادیم که دو میلیون تومان پول آرایش عروسمان شد مادر یک تازه داماد

به نظر می رسد، اتحادیه های آرایشگری می توانند بهترین ناظر بر قیمت آرایش در آرایشگاه ها باشند اما متاسفانه بسیاری از اتحادیه ها در این زمینه به طور جدی وارد عمل نشده اند و با کم توجهی خود به مشکل قیمتهای بالای آرایش به ویژه آرایش عروس در آرایشگاه های گران قیمت شهرها دامن زده اند.

یک شهروند تهرانی که به تازگی پسرش را داماد کرده در این خصوص به مهر گفت: در یکی از آرایشگاههای شمال شهر یک میلیون و 800 تومان برای آرایش عروسم پرداختیم در حالیکه به نظر من تفاوتی با آرایشگاههای 500 هزار تومانی نداشت.

وی در پاسخ به مهر در خصوص علت پرداخت این رقم به عنوان دستمزد آرایشگاه خاطرنشان کرد: به هر حال این هم نوعی کلاس است دیگر! همه جا پز دادیم که دو میلیون تومان پول آرایشگاه عروسمان شد!

دستمزدهای آرایش عروس در کرج قانونمند می شود

البته خبری مبنی بر قانونمند شدن دستمزد آرایش عروس در کرج در آینده ای نزدیک به گوش رسیده که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج در این خصوص گفت: نرخهای حداقلی و حداکثری برای دستمزدهای آرایشگرهای عروس در کرج تعیین می شود تا آنها نتوانند خارج از چارچوب قیمتی عمل کنند.

حسن ساسانی ادامه داد: در مواردی، آرایش عروس با نرخهای بسیار سنگین انجام می شود که این امر بر خلاف حقوق شهروندی است.

این مسئول بیان کرد: لازم است به تناسب کیفیت خدمات ارائه شده، برای دستمزد آرایشگرهای عروس حداقل و سقف دستمزد در نظر گرفته شود تا آنها نتوانند بیشتر از حق خود دستمزد دریافت کنند.

دستمزدهای بیش از یک میلیون برای آرایش عروس

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که برخی از آرایشگرهای عروس برای آرایش عروس بیش از یک میلیون تومان از مشتری می گیرند که این قیمت منصفانه نیست.

شهروندان قیمتهای غیرقانونی را به اتحادیه های آرایشگری اعلام کنند/ آرایشگری شغلی خدماتی است و مانند بقیه مشاغل لازم است قوانین نظام مند داشته باشد

ساسانی عنوان کرد: آرایشگری یک شغل خدماتی است و لازم است قوانین نظام مند مانند بقیه مشاغل در مورد این شغل وجود داشته باشد تا میزان تخلف به پایینترین حد ممکن خود برسد.

وی اظهار داشت: دستمزدهای قانونمند شده در این زمینه به محض مشخص شدن به اطلاع شهروندان رسانده می شود.

این مسئول یادآور شد: از تاریخ اعلام دستمزدی یادشده، شهروندان با دیدن هر نوع تخلفی می توانند برای شکایت به اتحادیه آرایشگران کرج مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: بهتر است موارد شکایت در این زمینه تا حد ممکن از طریق اتحادیه پیگیری شود.

بالا بودن هزینه پذیرایی از مهمانهای عروسی و قیمت بالای برخی از تالارهای عروسی

بالا بودن هزینه پذیرایی از مهمانها در شب عروسی و قیمت بالای برخی از تالارهای عروسی نیز مشکل دیگری است که خانواده های عروس و داماد را به زحمت می اندازد اما بسیاری از آنها برای اینکه دل عروس یا داماد نشکند یا به دلیل چشم و هم چشمی قبول می کنند که مراسم ازدواج فرزند خود را در یکی از تالارهای مجلل و بسیار گران قیمت شهر بیندازند.

متاسفانه در برخی از تالارها و سالنهای عروسی به ویژه در تهران، قیمت پذیرایی از هر مهمان به بیش از 100 هزار تومان نیز می رسد که بسیاری از خانواده ها نیز به دلایل یادشده با این قیمت موافقت می کنند.

به دنبال وجود هزینه های سرسام آور ازدواج، جیب مراکز و شرکتهای خدمات رسان از جمله آرایشگاه ها، گل فروشی، مغازه های اجاره لباس عروس، خدمات مجالس و تالارهای گران قیمت پر می شود و درآمد آنها به صورت صعودی افزایش می یابد.

این درحالیست که اگر افراد کمی دست از چشم و هم چشمی بردارند و بیشتر از آنکه نگران حرف مردم باشند، به فکر رفتارهای انسان دوستانه و خیرخواهانه باشند، با مبلغ بسیار پایینتری می توان همه مراسم ازدواج از جمله رفتن به آرایشگاه، تهیه لباس عروسی، گل زدن ماشین عروس و تهیه شیرینی، میوه و شام و عروسی را انجام داد و نیازی به هزینه های هنگفت نیست.

مراسم ازدواج با صرف هزینه های کمتر

برای حل مشکل بالا بودن هزینه های ازدواج از جمله هزینه آرایشگاه لازم است فرهنگسازی لازم از سوی رسانه ها صورت گیرد تا افراد به یادآورند که با صرف هزینه های بسیار کمتر نیز می توان مراسم ازدواج را برگزار کرد و نیازی نیست برای برگزاری مراسم یک شب، ده ها میلیون صرف شود.

شرکتهای خیرخواهانه ای با هدف برگزاری آبرومند و ارزان مراسم ازدواج ایجاد شده اند

البته شرکتهای خیرخواهانه ای با هدف برگزاری آبرومند و ارزان مراسم ازدواج ایجاد شده اند که حاضرند در ازای دریافت مبلغی بسیار ناچیز، بخش قابل توجهی از مراسمهای مربوط به ازدواج را برای عروس و داماد برگزار کنند.

عملکرد اینگونه شرکتها در عین نیکوکارانه بودن، بسیار درخشان است و کمک می کند تا افراد کم بضاعت نیز بتوانند مراسم ازدواج نسبتا کاملی داشته باشند که از این نظر، امید است تعداد و کیفیت کاری شرکتهای یادشده افزایش و ارتقا یابد و در این خصوص اطلاع رسانی کافی نیز صورت گیرد تا همه از وجود این شرکتها مطلع شوند.

راه حل اساسی کاهش هزینه های ازدواج در فرهنگسازی و افزایش نظارتها نهفته است

البته راه حل اساسی کاهش هزینه های ازدواج در فرهنگسازی و افزایش نظارت بر شرکتها، مغازه ها و مراکز خدمات رسان در زمینه ازدواج نهفته است که امید است با همکاری رسانه ها و نهادها ذیربط، این امر به بهترین نحو صورت گیرد.

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