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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

با سفر کلینتون به گابن؛

آمریکا رئیس دوره ای شورای امنیت را تحت فشار قرار می دهد

آمریکا رئیس دوره ای شورای امنیت را تحت فشار قرار می دهد

در پی سفر وزیر خارجه آمریکا به گابن برای فشار بر این کشور به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت، لیبرویل از همراهی با واشنگتن برای فشار بر ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علی بونگو" روز دوشنبه در واشنگتن گفت: گابن از نزدیک با آمریکا و دیگران بمنظور اعمال فشار بر ایران برای پیروی این کشور از خواسته های سازمان ملل همکاری خواهد کرد.

وی که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه جاری بر عهده دارد پس از دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: ما فکر می کنیم این وظیفه مقامهای ایرانی است تا نشان دهند که آنها مایل به همراهی با درخواست های جامعه جهانی هستند.

رئیس جمهوری گابن افزود: این وظیفه ما نیست که اطمینان بخشی کنیم این بر عهده آنهاست تا درارتباط با برنامه های خود بویژه برای همسایگان اطمینان بخشی کنند.

بونگو مدعی شد: همسایگان ایران حق دارند تا بصورت مسالمت آمیز زندگی کنند و ما در مسیر همکاری های نزدیک با آمریکا و سازمان ملل متحد هستیم و این نه صرفاً برای تنبیه بلکه هدف ما کمک به این روند و حل آن است.

کلینتون نیز در این دیدار در مسیر سیاست خصمانه قبلی کشورش گفت که جامعه جهانی پرسش های جدی در ارتباط با فعالیتهای هسته ای ایران دارد.

کد مطلب 1048242

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