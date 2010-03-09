گزارش کامل مهر از رونمایی از صدمین چاپ "دا"

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری گفت: با تفکر اسلامی و دینی می توان در بین مردم ما افرادی را پیدا کرد که با انگیزه های غیرمادی دست به کارهای بزرگی می‌زنند و چنین افرادی هستند که در مسائل کشور ما راهگشا هستند.

وی ادامه داد: موفقیت کتاب "دا" را ابتدا می توان از این جهت دانست که ماده اولیه آن از شهدا بوده و سپس اینکه حاصل کار جمعی از بچه های مخلص است؛ سیده زهرا حسینی که خاطراتش را از سروظیفه بیان کرد و دیگر سیده اعظم حسینی نویسنده کتاب که بی توقع و باخلوص کتاب را نوشت همچنین بچه های سوره مهر و حوزه هنری که در مورد این کتاب فعالیت و با خلاقیت تلاش کردند تا این کتاب به چاپ صدم رسید.

انتقاد بنیانیان از وزیر کشاورزی

بنیانیان تاکید کرد: به اعتقاد من حوزه باید سراغ قهرمانان گمنام و بی ادعا برود و آنها را به مردم معرفی کند. اینها افرادی هستند که پیشرفتهای کشور در گرو زحمات آنهاست ولی نامی از آنها برده نمی شود. به طور نمونه در کرج خانم دکتری است که زندگی خود را وقف کشاورزی و ارتقای کشت گندم در کشور کرده ولی مثلا وقتی وزیر کشاورزی آمار پیشرفتها را می گوید، توضیح نمی دهد که این پیشرفتها مدیون کسانی مانند او است.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: این کم کاریها را باید جریان هنری و ادبی کشور جبران کند و برای معرفی کسانی که بی ادعا در زمینه پیشرفت کشور تلاش می کنند گام بردارد. استمرار مبارزات شهادت طلبانه هشت سال دفاع مقدس امروز در این صحنه ها بروز پیدا می کند. ما وظیفه داریم این افراد را شناسایی کرده و به جای خلق داستانهای خیالی درباره این شخصیتهای واقعی بنویسیم.

وی با اشاره به اینکه موفقیتهای حوزه هنری بخشی در گرو خوش فکری و همکاری نمایندگان مجلس در دوره های مختلف است توضیح داد: ما اصرار داریم کتابهایمان به فروش برسد ولی رسیدن به این نقطه نیازمند پیش زمینه و حمایته است. برخی می‌گویند ما انقدر کتاب "دا" را رایگان داده ایم تا به چاپهای متعدد رسیده است در حالیکه چنین ادعایی دروغ و خیانت به روح شهداست.

بنیانیان افزود: فروش "دا" مدیون ایثارگری مردم جامعه است و ما این وسط وسیله ایم.آنهایی که درباره فروش "دا" شک دارند بیایند حوزه هنری و سوال کنند ببینند ما چقدر از این کتاب را هدیه داده ایم. سوره مهر در معرفی و عرضه این کتاب خلاقیت به خرج داده است .اگرچه با همه این تمهیدات وقتی کتابی موفق می شود که محتوای خوبی داشته باشد.

فضای اقبال به ارزش‌ها در دولتهای نهم و دهم فراهم شده است

در مراسم رونمایی از صدمین چاپ کتاب "دا" محمدرضا سرشار هم در سخنانی با اشاره به کتاب "ذکر و ذاکرین" دکتر شریعتی گفت: اگر در عاشورا زینب (س) نبود و آنچه را در کربلا گذشت برای مردم نمی گفت واقعه عاشورا در تاریخ ماندگار نمی شد. رویداد دفاع مقدس هم با الهام از عاشورا شکل گرفته وادامه یافت و اگر پس از پایان جنگ کسانی نبودند که آن روزها را برای دیگران به ویژه نسل جوان تعریف کنند دوران دفاع مقدس هم در آن روزها فراموش می شد.

وی ادامه داد: جنگ برای ما یک دانشگاه بزرگ بود و بهترین مدیران امروز ما فرماندهان آن روزها هستند. جنگ به لحاظ معنوی هم آدمهای زیادی را برای ما ساخته است. همچنین جنگ باعث شد ما دشمنان و دوستان واقعی خود را بشناسیم. بسیاری از قبحهای اجتماعی که امروز در جامعه رواج دارد در آن روزها نبود و هرچه از آن سالها فاصله می گیریم آن عطر معنویت کمتر استشمام می شود.

این نویسنده تاکید کرد: کتاب "دا" به همت راوی و نویسنده آن باردیگر این عطر را در جامعه پراکند و فرهنگ دفاع مقدس را زنده کرد."دا" گرچه ادعای داستانی بودن ندارد ولی در کمتر از 18 ماه به چاپ صدم می رسد که با متوسط شمارگان 2هزار نسخه و خوانده شدن هر کتاب دستکم توسط 5 نفر می توان تخمین زد که این کتاب را تاکنون یک میلیون نفر خوانده اند.

سرشار اضافه کرد: از آنجاکه بر اساس این کتاب نمایش رادیویی "دا" نیز ساخته شده پیشنهاد می کنم نوار صوتی آن تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. من در مقدمه این کتاب به نکته دردناکی برخوردم و آن این بود که خانم حسینی می گویند حاضر به روایت خاطرات خود نبودند تا اینکه جامعه به وضعیتی رسید که مسائل آنقدر وارونه شد که به رزمندگان گفتند شما آدمهای خشونت طلبی هستید که با جنگیدن جامعه را ناامن کردید.

دبیر جایزه کتاب سال اضافه کرد: یادآوری خاطرات جنگ برای راوی بسیار سخت است و از آنجا که بار جنگ را تنها یک عده خاص بر دوش داشتند این افراد منتشر نشستند تا در حوزه ادبیات کسانی آن روزها را روایت کنند ولی وقتی دیدند از کسی خبری نشد باز هم آنها وارد میدان شدند و در این عرصه نیز حضور خود را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگر صحبتهایش اشاره کرد: عده ای می گفتند کتابخوانی در ایران رو به افول هست، ناشران دولتی و نیمه دولتی ناموفق هستند، کتابهای ارزشی و مذهبی دیگر مشتری ندارند، کتابهای دفاع مقدس از رونق افتاده اند، گرانی و پرحجمی کتاب باعث دافعه می شود، کتاب با نویسنده گمنام مشتری ندارد که عکس همه این فرضیه ها با کتاب "دا" ثابت شد.

سرشار در بخش پایانی صحبتهایش تاکید کرد: یکی از رازهای جاذبه "دا" این است که در آن اخلاص وجود دارد و شرایط جامعه امروز هم به گونه ای است که آن را می پذیرد. تا پیش از دولت دهم و نهم و به ویژه در دولتهای هشتم و هفتم نویسندگان و ناشران ارزشی شدیدا در انزوا بودند ولی در دولتهای اخیر این وضعیت برطرف شده است. دلایل دیگر موفقیت "دا" ناشر آن، خانم بودن نویسنده و راوی، صداقت و صمیمیت آن، جزئی نگری، مستند و واقعی بودن، تجدید چاپ به موقع، معرفی های خوب مسئولان و چهره های فرهنگی و حوصله اعظم حسینی در نشستن پای صحبتهای راوی و مدارا با شرایط است.

عماد افروغ: گمشده ام را در "دا" یافتم

عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی هم یکی دیگر از سخنرانان مراسم رونمایی از چاپ صدم کتاب "دا" در سخنانی گفت: من گمشده خود را در "دا" جستجو کردم. گرچه اعتقاد دارم شمارگان بالا الزاما معرف کیفیت خوب نیست و یک اثر غیرسازنده هم می تواند شمارگان بالا پیدا کند ولی "دا" یک اثر واقعی و پرمحتوا است.

وی ادامه داد: گرچه اثر جذبه صوری هنری ندارد ولی محتوای خوبی دارد و دل می برد چون اثری واقعی است. "دا" اثری است که ادای گذشتگان را درنمی آورد و سعی نمی کند از راه شهیدان نان بخورد و مانند برخی افراد و جریانها اینگونه نیست که در ظاهر به شهدا نزدیک و در خلق و خوی از آنها فاصله داشته باشد.

این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: معمولا از جریان دفاع مقدس و شهدا سوء استفاده می شود و برخی می خواهند با این سوء استفاده پایه های حکومت و قدرت خود را استحکام بخشند و این آفتی است که در این اثر نیست. اگر نگاه فرمی و شکلی به ارزشها نبود و محتوا جای آن را می گرفت امروز صداقت، معنویت و اخلاق از جامعه ما می بارید. دفاع مقدس بهترین دوران تاریخ معاصر و الگوی امروز ما است.

افروغ با اشاره به اینکه در دوره ای از جنگ که در "دا" روایت شده وی با نام مستعار "عمار" در عملیات بیت المقدس مسئولیت داشته است بیان کرد: شاید من هم با بستگان خانم حسینی در جنگ برخوردهایی داشته ام ولی آنها را نمی شناختم و این فضیلتی است که من امروز درباره این اثر صحبت کنم.

وی افزود: این اثر معرف چند عامل ذخیره، محرک، بستر، تجلی گاه، منبع و منشا این تجلیگاه است. ذخیره این اثر سیده زهرا حسینی است که خاطرات او می بایست روی کاغذ می آمد. مانند سیده زهراها زیاد هستند که باید بدانها پرداخته شود. محرک همان نویسنده اثر است که با همدردی خویش و نشانه گرفتن صحیح زمینه کار را فراهم کرده است. بستر هم همان ابزار و وسیله‌ای است که سوره مهر فراهم کرده است.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه منشاءارزشها به تاریخ و هویت و کتاب و سنت ما به ویژه عاشورا بازمی گردد گفت: دفاع مقدس و انقلاب اسلامی محمل تجلی ارزشهای فرهنگی، تاریخی و اسلامی ماست. دفاع مقدس اتفاقی بود که مخاطب آن همه مردم ایران بود و هرگز مخاطب آن دسته بندی نمی شود .امروز هم نباید مخاطب اینگونه ارزشها را دسته بندی کرد.دفاع مقدس نقطه عطف تاریخ معاصر ما است که مخاطب آن هر ایرانی است. به همین دلیل این کتاب هم با همه اقشار ارتباط برقرار می کند.

افروغ تاکید کرد: "دا" یک اثر تاریخی و مردم شناختی نیز هست که زندگیهای ساده به ویژه پیش از انقلاب را نشان می دهد. در این کتاب زندگی گرم و صمیمی خانواده ایرانی به تصویر کشیده می شود و از دیدگاه روانشناسی اجتماعی شخصیت راوی آدمی است که در غوغا و بحران دست و پایش را گم نمی کند و از این منظر او آدم موفقی است.

وی ادامه داد: در این شخصیت تجلی حس همکاری، مسئولیت پذیری، پشتکار، حفظ وقار، توجه به اهمیت واقعی کار نه اعتبار کاذب اجتماعی آن دیده می شود که ذخیره گرانقدری است که باید به نسل امروز منتقل شود.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: این کتاب می گوید که ما برای انقلاب مرارت کشیده ایم که نباید آن را به تارج بگذاریم چه حاکمان و چه دیگران باید به این پیام توجه کنند و چه بسا مسئولان و حاکمان که باید بیشتر توجه داشته باشند. یادمان باشد که به یکدیگر انگ ضد انقلاب و ضد دفاع مقدس نزنیم. در دعواهای سیاسی اصل کالای باارزشمان را به تاراج ندهیم. به هرحال این کتابی است که پرده دیگری از دفاع مقدس را به نمایش می گذارد و من به عنوان یک مخاطب پس از خواندن آن اگر به خرمشهر بروم حتما می روم"جنت آباد".

اساس ادبیات پایداری امید است و امید در "دا" موج می‌زند

مرتضی سرهنگی مدیر دفتر هنر و ادبیات دفاع مقدس حوزه هنری هم در مراسم رونمایی از چاپ صدم "دا" در سخنان کوتاهی گفت: کشورهایی که به نوعی درگیر جنگ می شوند صاحب ادبیات جنگ هم می شوند که ادبیات آنها به دو گونه است. کشورهایی که متجاوز و مغلوب هستند ادبیات ضدجنگ دارند مانند آلمان که در آن نویسندگانی چون گونترگراس و هاینریش بل در گروه "47" ادبیات ضدجنگ را آغاز کردند و در آن از زشتیهای جنگ نوشتند.

وی ادامه داد: ادبیات آلمانها گرچه از زشتیهای جنگ می گوید ولی در آن نقطه امید هم دیده می شود که همین امید باعث شد آلمان پس از جنگ باردیگر ساخته شود. در نقطه مقابل روسها ادبیات پایداری دارند که در آن هم باز هم امید دیده می شود. ملتها با امید زنده‌اند و با ملت ناامید کشورها پایدار نمی‌مانند و این از وظایف ادبیات است که به امیدبخشی توجه کند.

این نپژوهشگر در پایان تاکید کرد: در ایران هم به دلیل این اینکه جنگ ما دفاعی بود ادبیات ضدجنگ وجود ندارد بلکه ادبیات پایداری داریم. این ما هستیم که به پدیده ای ضدزندگی به نام جنگ زندگی می دهیم و کتاب "دا" نمونه خوبی از این اتفاق است. اساس ادبیات پایداری امید است که تمام مشکلات ما را حل می کند. یکی از کتابهایی که در آن امید موج می زند "دا" است.

اهداء مدال دفتر ادبیات مقاومت به راوی "دا"

به اساس این گزارش، در مراسم رونمایی از کتاب "دا" سیده‌زهرا حسینی راوی این کتاب که ابتدا در یادداشتی اعلام کرده بود امکان حضور در مراسم را نخواهد داشت، در نیم ساعت پایانی مراسم حضور یافت و در سخنانی با اشاره به اینکه حال جسمی مساعدی ندارد بیان کرد: خدا را برای این همه لطف سپاسگزارم و خدا شاهد است که از ابتدای شروع روایت "دا" تنها دلیلم رضایت خداوند و رساندن پیام مظلومیت شهدا به نسل امروز بوده است.

حسینی ادامه داد: در زمانی احساس کردم که من نسبت به نسل سوم مدیون هستم و به قول آقای سرهنگی سربازی جنگش را تمام کرده است که خاطراتش را بنویسد. پس از چاپ این کتاب مخاطبان زیادی از تفکرها و قشرهای مختلف آن را خواندند و تماسهایی با من هم داشتند که برایم خیلی جالب بود. این کتاب مخاطبانی داشت که شاید ظاهرشان نشان نمی داد به دنبال ارزشهای دفاع مقدس باشند ولی اتفاقا خیلی خوب کتاب را خوانده و تحلیل می کردند و انتقادهایشان هم خیلی محترمانه و اصولی بود.

خردسال‌ترین مخاطب "دا" دختری هشت ساله از اورامان بود

وی کم سن ترین مخاطب "دا" را دختری هشت ساله از اورامان دانست و بیان کرد: این دختربچه که با من صحبت کرد زندگی سختی داشت و وقتی من به او گفتم کتاب مناسب سن تو نیست گفت اتفاقا پس از خواندن آن با خود گفته که چقدر خوشبخت است. او می گفت احساس کرده کتاب راست و صادق است و پس از خواندن آن معنای سرفه های جانبازان شیمیایی سردشت را بهتر می فهمد.

راوی "دا" با اشاره به اینکه جز چند مورد مختصر دیگر اتفاقات کتاب را به چشم خود دیده و با پوست و استخوان درک کرده است توضیح داد: انصاف نیست که می گویند این کتاب حاصل القای نویسنده بر من است. این نویسنده در زمان جنگ 7 سال بیشتر نداشته است. انتقاد خوب است ولی باید سازنده و واقعی باشد نه اینکه اتهام بی اساس زده شود.

حسینی در پایان گفت: من وضعیت جسمی خوبی ندارم و گفته اند امید است که روزی این کتاب به شمارگان میلیونی برسد که شاید من آن روز زنده نباشم ولی امیدوارم باز هم از این کتابها چاپ شود چرا که جوانان ما تشنه این موضوعات و حقایق هستند.