تخریب آثار فرهنگی مازندران در انبارهای میراث/ساری شهری بدون موزه

حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از اینکه ساری مرکز مازندران فاقد موزه است احساس سرشکستگی می کنیم و آن را لکه ننگی بر پیشانی این استان قلمداد می کنیم که باید برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به واسطه عدم برخورداری مرکز استان مازندران از موزه، هزاران قطعه اشیاء تاریخی زیرخاکی مازندران در انبارهای میراث فرهنگی خاک خورده است.

این پژوهشگر تاریخ مازندران با انتقاد از بی توجهی مدیران فعلی میراث فرهنگی مازندران به بناهای تاریخی شهرهای استان تصریح کرد: مازندران در طول دوران پس از انقلاب مدیران میراث فرهنگی فراوانی را به خود دیده که هیچ کدام دغدغه نگهداری و پاسداشت از میراث کهن این خطه را نداشته و ندارند.

اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد سفرهای استانی دولت دهم مبتنی بر توسعه فعالیتهای فرهنگی در استانهاست، یادآور شد: مدیران ارشد مازندران باید ایجاد موزه بناهای تاریخی در شهر ساری را یکی از مصوبات کلیدی سفر سوم دولت محسوب کنند.

نبود موزه در مازندران عامل شرمندگی و عذرخواهی از آیندگان است

این استاد تاریخ مازندران با بیان اینکه متاسفانه به گردشگری و فرهنگ مازندران به مثابه صنعت و کشاورزی استان بی توجهی شده است، افزود: عدم وجود موزه تاریخی در مرکز مازندران لکه ننگی برای مسئولان استان، شهرستان و سبب خجالت و عذرخواهی علاقمندان به آثار تاریخی امروز مازندران نسبت به آیندگان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بنده از هم اکنون به نسل های آینده به واسطه اینکه نتوانسته ایم آثار تاریخی ماندگار را برای آیندگان حفظ کنیم اعلام می دارم، اظهار داشت: همه ارزش یک ملت و کشوری به وجود مراکز فرهنگی آن است که مازندران از این حیث نیز دچار فقر محسوسی است.

پژوهشگر مسائل تاریخی مازندران با بیان اینکه ایجاد ساختمانهای چند طبقه، آسمان خراش و بانکهای مجلل ادارات باعث افتخار استان و کشوری نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان برای حفظ بناهای تاریخی بافت شهری خود ساختمانهای مجلل را در بیرون شهر خود ساخته اند و بناهای تاریخی درون شهر را محافظت، نگهداری و مورد بازدید گردشگران قرار می دهند.

وی با بیان اینکه ساری به عنوان مرکز مازندران فاقد موزه، کتابخانه و مرکز اسناد تاریخی است، افزود: عدم اجرا و بی توجهی روزافزون میراث فرهنگی استان سبب تخریب یکی پس از دیگری آثار تاریخی مازندران شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه وظیفه حراست و حفظ آثار و بناهای تاریخی مازندران به عهده دستگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است، بیان داشت: این سازمان که از بودجه بیت المال حقوق پرسنل خود را تامین می کند باید برای حفظ آثار و بناهای تاریخی مازندران نیز برنامه اصولی تدوین کند.

به گفته وی، اگر این سازمان توانایی حفظ و حراست از بناهای تاریخی را ندارد می تواند از مردم تقاضا کند تا این سازمان را در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی استان کمک کنند.

وی از سازمان میراث فرهنگی مازندران خواست که از مردم استان به واسطه بی توجهی به آثار تاریخی استان و نساختن مرکز فرهنگی عدزخواهی کند و از کل مردم مازندران پوزش بخواهد.