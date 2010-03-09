به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری یکصد و شصت و دومین نمایشگاه کتاب استانی در اصفهان، این دوره از نمایشگاه‌ها به جهت نزدیک شدن به زمان برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به صورت موقتی و تا پایان اردیبهشت‌ماه تعطیل شد.

پیشتر هم مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از تعطیلی موقتی نمایشگاههای استانی کتاب در ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ و به دلیل در پیش بودن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، خبر داده و گفته بود: غیر از این دو ماه و نیز ماه مبارک رمضان، در 9 ماه دیگر سال نمایشگاههای استانی برپا می‌شود.

به همت این موسسه در سال جاری حدود 25 نمایشگاه با حضور ناشرانی از سراسر کشور در استان‌های مختلف برگزار شده است.

در پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان نیز که آخرین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری بود، بیش از 60 هزارعنوان کتاب از 500 ناشر در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی این استان که فضایی بالغ بر 10 هزار مترمربع‌ دارد، عرضه شد.

در این نمایشگاه نیز به مانند دیگر نمایشگاه‌های استانی، کتابها با تخفیف 40 درصدی (20 درصد توسط ناشر و 20 درصد توسط وزارت ارشاد) به فروش رسید.