خبرهای کوتاه ورزشی از کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، از سری مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با دو گل میهمان زاهدانی خود را بدرقه کرد.

در هفته پانزدهم این مسابقات یک بازی بین دو تیم نفت و گاز گچساران و پرسپولیس زاهدان برگزار گردید که در پایان تیم نفت و گاز گچساران موفق شد با نتیجه دو بر صفر بر حریف خود غلبه کند.

تا پایان هفته پانزدهم این رقابت ها، تیم شهرداری یاسوج در رده اول و تیم نفت و گاز گچساران در رده پنجم جدول این مسابقات قرار دارد.

64 داور کشتی در استان فعالیت می کنند

رئیس هیئت داوران کشتی استان گفت: 64 داورکشتی در این استان به امر قضاوت در مسابقات کشتی مشغول هستند.

محمدرضا رحیمی به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد، دو نفر داور بین المللی و بقیه ملی هستند.

وی برگزاری سه کلاس ارتقای داوری و ساماندهی 36 داور دیگر را از اهم فعالیتهای این هیئت در سال جاری عنوان کرد.

تساوی تیم هندبال بانوان استان در مسابقات هندبال کشور

از هفته چهارم دور برگشت مسابقات هندبال بانوان کشور دیدار تیمهای نفت و گاز گچساران و دانشگاه آزاد تهران با نتیجه مساوی خاتمه یافت .

در این دیدار که در گچساران برگزار شد، دو تیم به تساوی 24 بر 24 دست یافتند .

تیم نفت و گاز گچساران هم اکنون در مکان ششم جدول رده بندی رقابتهای هندبال بانوان کشور قرار دارد.

نائب قهرمانی تیم پینگ پنگ گچساران در لیگ دسته اول کشور

تیم نفت و گاز گچساران در هفته هفتم دور برگشت رقابتهای پینگ پنگ لیگ دسته یک باشگاه های کشور با شکست مقابل تیم "باریج اسانس" کاشان عنوان دوم این مسابقات را کسب کرد .