رویدادهای فرهنگی امروز

بررسی روش‌شناسی مطالعات فرهنگی



نشست "روش‌شناسی مطالعات فرهنگی" از ساعت 14 تا 17 با حضور غلامرضا کاشی، محمود شهابی و شهرام پرستش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان جلال آل احمد، پل نصر برگزار می‌شود.



این نشست با حضور دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) با سخنرانی تحلیل فضا (گفتمان کاوی میدانی)، دکتر محمود شهابی (عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) با سخنرانی روش شناسی فمینیستی در مطالعات فرهنگی و دکتر شهرام پرستش (عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) با سخنرانی بوردیو و روش شناسی مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

اجرای "شام آخر"ویژه اهالی مطبوعات و رسانه



نمایش "شام آخر" به کارگردانی احمد سلیمانی ساعت 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر ویژه خبرنگاران و اهالی رسانه اجرا می‌شود.



نمایش "شام آخر" به کارگردانی احمد سلیمانی پیش از این قرار بود همزمان با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ که از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر برگزار می شود میزبان اهالی رسانه و خبرنگاران باشد که با منتفی شدن این جلسه، اجرای این نمایش فردا سه شنبه 18اسفند ساعت 18 به اصحاب رسانه ومطبوعات اختصاص می یابد.

پرونده جوایز دولتی با "کتاب فصل" بسته می‌شود



پرونده جوایز دولتی در سال جاری با برگزاری یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران مختومه می‌شود.



یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل در 11 حوزه کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

مراسم پایانی این دوره از جایزه از ساعت 15 تا 17 با حضور وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان فرهنگی و نیز اهالی فرهنگ و ادبیات در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

بررسی "قفسه رنج" در فرهنگسرای سرو

"قفسه رنج" به کارگردانی کاترین بیگلو در فرهنگسرای سرو با حضور منتقدان سینمایی به نمایش و نقد و بررسی درمی‌آید.



"قفسه رنج" برنده جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا شده است.

این فیلم به وضعیت سربازان آمریکایی در عراق می پردازد. نمایش این فیلم در راستای مجموعه برنامه بهترین فیلم های سال 2009 است که به طور مشترک بین سایت پرده سینما و فرهنگسرای سرو برگزار می شود. امیر قادری و غلامعباس فاضلی منتقدان این جلسه هستند که ساعت 16 برگزار می شود .

کارگاه آموزشی فناوری نانو در پزشکی



اندیشگاه نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاه یک روزه "فناوری نانو در پزشکی و جنبه های ایمنی مربوط به آن" را برگزار می کند.



این کارگاه آموزشی از سوی وزارت بهداشت و با همکاری کمیته نانو معاونت غذا و داروی این وزارتخانه و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در ساختمان شماره 2 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برگزار می شود.

کلیات فناوری نانو، کاربردهای فناوری نانو در پزشکی و بهداشت، آشنایی با تجهیزات شناسایی و آنالیز نانومواد و نانومحصولات، ضرورت تدوین استانداردهای ایمنی در نانو فناوری، معرفی فعالیت های جهانی در حوزه بررسی ایمنی در فناوری نانو و روشهای سنجش سمیت و ایمنی نانومواد و محصولات نانویی از جمله محورهای این کارگاه است.

اکران "قیصر چهل سال بعد" در خانه هنرمندان



فیلم مستند "قیصر چهل سال بعد" به کارگردانی مسعود نجفی ساعت 19 در خانه هنرمندان روی پرده می‌رود.



این فیلم 60 دقیقه‌ای در قالب جشن تصویر سال روی پرده می‌رود و پس از آن بزرگداشت چهل سالگی این فیلمساز برگزار می‌شود. در نشست نقد و بررسی این فیلم مستند، نجفی به همراه مسعود کیمیایی، بهمن مفید، جمشید مشایخی، پریز نوری و جواد طوسی منتقدان سینما حضور دارند.

عزت‌الله انتظامی، فاطمه معتمد آریا، پرویز نوری، علی معلم، شاپور قریب، علی کسمایی، چنگیز جلیلوند، امین تارخ، سیروس الوند، اصغر بیچاره، حمید نعمت‌الله، محمد متوسلانی و سعید راد به همراه بازیگران "قیصر" از سینماگرانی هستند که مقابل دوربین این مستند رفته و درباره آن اظهار نظر کرده‌اند.