آسفالت 200 کیلومتر راه روستایی در استان کردستان

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای افزایش فعالیتهای اداره کل راه و ترابری استان کردستان و با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم از ابتدای سال جاری تاکنون 200 کیلومتر راه روستایی در این استان آسفالت به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی استان کردستان احداث و آسفالت راه مستلزم هزینه بسیار زیادی است و در حال حاضر هزینه احداث هر کیلومتر راه در کردستان بیش از دو برابر میانگین کشوری است که به رغم این مهم اما در سال جاری اقدامات بسیار خوبی برای افزایش شاخص بهره مندی آسفالت راه روستایی در این استان صورت گرفته است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به هدف گذاری آسفالت هزار کیلومتر راه روستایی در طول چهار سال آینده بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای جبران محرومیتهای استان کردستان در بخش راه و ترابری قرار است سالانه زیرساختهای لازم برای ارتقاء وضعیت 600 کیلومتر از راه های استان کردستان فراهم شود.

قادری با اشاره به وضعیت کنونی استان در بخش بهره مندی از بزرگراه عنوان کرد: در حالیکه 95 درصد از حمل نقل کالا و مسافر در استان کردستان جاده ای است ولی متاسفانه این استان هم اکنون تنها 60 کیلومتر بزرگراه دارد که این رقم بسیار پائین و غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت جغرافیای و همچنین عدم تخصیص اعتبارات لازم در سالهای گذشته طول بزرگراه های استان بسیار اندک بوده و این مهم بر روند توسعه کردستان نیز موثر بوده است که برای پوشش این نقطه ضعف اقدامات ویژه ای در اداره کل راه و ترابری و رایزنی های لازم با وزارت خانه برای افزایش اعتبارات توسعه راه های استان صورت گرفته و هم اکنون نیز این مهم در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان بیان داشت: تا ابتدای سال جاری طول بزرگراه های استان کردستان تنها 30 کیلومتر بود که با توجه به اقدامات مختلف و همچنین همکاری مسئولان استان و نمایندگان مجلس در شش ماه گذشته سه قطعه جدید به بهره برداری رسیده و طول بزرگراه های استان به 60 کیلومتر افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون چندین پروژه دیگر نیز در استان کردستان در دست اجراست پیش بینی می شود که 27 کیلومتر بزرگراه در شش ماه اول سال 89 در استان به بهره برداری برسد که بخش زیادی از آن نیز در مسیر بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب واقع شده است.