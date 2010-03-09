دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی شرق کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این دوره بیش از 80 تیم در سه رشته پل های سنگین، سازه های ماکارونی و پل های چوب بستنی به رقابت می پردازند که به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

شرکت کنندگان در این مسابقه از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، گلستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، یزد و اصفهان هستند.

این مسابقات یکی از جذاب ترین مسابقات دانشجویی در سطح دانشگاه های جهان بوده که هر ساله در ایران به صورت سراسری در دانشگاه های امیرکبیر و فردوسی مشهد برگزار می شود.

همچنین رونمایی از بزرگ ترین سازه ماکارونی خاورمیانه که به اهتمام انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و تحلیل نرم افزاری شده بود، علی رغم ساخت آن، به دلیل عدم همکاری نهادهای مربوطه به تعویق افتاد.

این سازه در نیمه دوم فروردین ماه سال آتی با حضور جمعی از دانشجویان عمران توسط مسئولان کشوری رونمایی می شود.

قرار بود، رونمایی از این سازه در هفته آخر اسفند ماه سال جاری انجام شود.