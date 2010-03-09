انتصابات جدید در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام، دکتر علیرضا مصداقی‌نیا به سمت معاون بهداشتی، دکتر سیدحسن امامی رضوی به سمت معاون درمان، خانم دکتر فرحناز ترکستانی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی و دکتر احمد شیبانی به عنوان معاون غذا و دارو و رئیس مرکز توسعه غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.

همچنین دکتر دستجردی، طی احکام جداگانه دیگری دکتر لاریجانی را به سمت قائم مقام وزیر در امور سیاستگذاری، وزارت بهداشت؛ دکتر محمدحسین نیکنام را به عنوان قائم مقام وزیر در امور همکاریهای بین‌المللی و دکتر سیدرمضان محسن‌پور را به عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب کرد.

براساس این گزارش دکتر دستجردی، طی احکام دیگری دکتر محمود کاظمی را به سمت مشاور وزیر در امور حقوقی و دکتر حسن آقاجانی را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی منصوب کرد.

دکتر آقاجانی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی نیز طی حکمی دکتر سیدحمید حسینی را به سمت مدیر روابط عمومی منصوب کرد.