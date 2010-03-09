۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۳

فردوسی‌پور در برنامه تحویل سال رادیو تهران حاضر می‌شود

در ویژه برنامه تحویل سال رادیو تهران عادل فردوسی‌پور درباره آرزوهای خود می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه از ساعت 19 تا 21 روز تحویل سال پخش می‌شود. در بخشی از این برنامه حسن بیگی از اساتید ادبیات درباره‌ ادبیات نوروزی می‌گوید و نصرالله حدادی نیز لحظه سال تحویل در تهران قدیم را توصیف می‌کند.

- "صبحانه نوروزی" و "صبحانه بهاری" دو برنامه از گروه صبحگاهی شبکه رادیویی تهران در ایام نوروز است. این برنامه شامل بخش‌های متنوع است. " ترانه بهاری" برنامه دیگری است که در ایام نوروز هر روز صبح ساعت 6:30 به مدت یک ساعت پخش می‌شود.

-"هدیه‌ای برای تو" از ساعت 21 تا 22:30 هر شب در ایام نوروز پخش می‌شود. این برنامه با اجرای فاطمه نصرآبادی روی آنتن می‌رود.

