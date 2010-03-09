به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه از ساعت 19 تا 21 روز تحویل سال پخش میشود. در بخشی از این برنامه حسن بیگی از اساتید ادبیات درباره ادبیات نوروزی میگوید و نصرالله حدادی نیز لحظه سال تحویل در تهران قدیم را توصیف میکند.
- "صبحانه نوروزی" و "صبحانه بهاری" دو برنامه از گروه صبحگاهی شبکه رادیویی تهران در ایام نوروز است. این برنامه شامل بخشهای متنوع است. " ترانه بهاری" برنامه دیگری است که در ایام نوروز هر روز صبح ساعت 6:30 به مدت یک ساعت پخش میشود.
-"هدیهای برای تو" از ساعت 21 تا 22:30 هر شب در ایام نوروز پخش میشود. این برنامه با اجرای فاطمه نصرآبادی روی آنتن میرود.
