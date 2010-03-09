437 هزار تومان ؛ سقف ماهیانه معافیت مالیاتی کارمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 مقرر کردند سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 89 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین شود.
بر اساس مصوبه مجلس، چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی داری ردیف در این قانون بیش از 10 برابر سقف فوق باشد نسبت به مازاد دریافتی بصورت ماهانه 75 درصد مالیات کسر و به عنوان مالیات تکلیفی به حساب خزانه واریز میگردد.
همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد عبارت «وزارتخانهها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضاوت اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب سال 70 میگردد یعنی نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول وزارتخانهها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضاوت، اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
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