نمایشگاه بهاره عرضه کالا در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر دوشنبه شب در این مراسم گفت: این نمایشگاه با 230 غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده است و مایحتاج مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنان قرار می دهد .

سید حسین حسینی محمدی افزود: با برنامه ریزی و تمهیدات اندیشیده شده توسط این سازمان کمیته نرخ گذاری کالا متشکل از نمایندگان سازمانهای صنفی و سازمان بازرگانی، قیمت واقعی بیش از 60 درصد کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه مشخص شده و کالاهای مذکور با 15 تا 20 درصد پائین تر از نرخ بازار جهت تسهیل و رفاه حال شهروندان عرضه می شوند .

وی اظهار داشت: جهت کمک به غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه مذکور بخشی از هزینه های غرفه ها نیز از محل یارانه های در اختیار وزارت بازرگانی به آنان پرداخت خواهد شد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: همچنین دو نمایشگاه بهاره نیز در شهرستانهای دشتستان و گناوه برگزار می شود و یک نمایشگاه فروش فوق العاده و حراج براساس قانون نظام صنفی و مجوز های صادره و قیمت گذاری انجام شده توسط کمیته نرخ گذاری کالا در ایام نوروز راه اندازی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر نیز گفت: نمایشگاه بهاره بوشهر با پنج هزار و 600متر مربع فضای نمایشگاهی از امشب به مدت 11 روز از ساعت 16 تا 22 برپا است .

غلامحسین کروبی افزود: از مجموع غرفه های فعال در نمایشگاه بهاره بوشهر 50 غرفه مربوط به تولید کنندگان و صنوف اقتصادی خارج از استان بوشهر و مابقی مربوط به صنوف و شرکت های تولیدی این استان است .