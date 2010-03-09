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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

نمایشگاه بهاره عرضه کالا در بوشهر گشایش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بهاره عرضه کالا طی مراسمی با حضور تنی چند از مسئولان و کسبه بوشهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر دوشنبه شب در این مراسم گفت: این نمایشگاه با 230 غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فعالیت خود را آغاز  کرده است و مایحتاج مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنان قرار می دهد.

سید حسین حسینی محمدی افزود: با برنامه ریزی و تمهیدات اندیشیده شده توسط این سازمان کمیته نرخ گذاری کالا متشکل از نمایندگان سازمانهای صنفی و سازمان بازرگانی، قیمت واقعی بیش از 60 درصد کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه مشخص شده و کالاهای مذکور با 15 تا 20 درصد پائین تر از نرخ بازار جهت تسهیل و رفاه حال شهروندان عرضه می شوند.

وی اظهار داشت: جهت کمک به غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه مذکور بخشی از هزینه های غرفه ها نیز از محل یارانه های در اختیار وزارت بازرگانی به آنان پرداخت خواهد شد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: همچنین دو نمایشگاه بهاره نیز در شهرستانهای دشتستان و گناوه برگزار می شود و یک نمایشگاه فروش فوق العاده و حراج براساس قانون نظام صنفی و مجوز های صادره و قیمت گذاری انجام شده توسط کمیته نرخ گذاری کالا در ایام نوروز راه اندازی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر نیز گفت: نمایشگاه بهاره بوشهر با پنج هزار و 600متر مربع فضای نمایشگاهی از امشب به مدت 11 روز از ساعت 16 تا 22 برپا است.

غلامحسین کروبی افزود: از مجموع غرفه های فعال در نمایشگاه بهاره بوشهر 50 غرفه مربوط به تولید کنندگان و صنوف اقتصادی خارج از استان بوشهر و مابقی مربوط به صنوف و شرکت های تولیدی این استان است.

وی اظهار داشت: پوشاک، خشکبار، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی و سایر لوازم خانگی از جمله کالاهای عرضه شده در نمایشگاه بهاره بوشهر است که بین 15 تا 25 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

کد مطلب 1048262

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