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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر:

4700 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام شد

4700 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام چهار هزار و 671 مبلغ به مناطق مختلف این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سال جاری و در راستای تحقق اهداف فرهنگی تبلیغی و مبارزه با جنگ نرم دشمنان اسلام و نظام اسلامی و در جهت جذب جوانان و نوجوان به امور دینی در استان لرستان این تعداد مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شده است.

وی یادآور شد: این مبلغان برای تبلیغ امور دینی، فرهنگی و قرآنی و همچنین پاسخگویی به شبهات در مناسبتهای مذهبی به مناطق مختلف شهری و روستایی این استان اعزام شده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: این تعداد مبلغ از استان قم و حوزه‌های علمیه جهت ترویج و نشر احکام ناب اسلامی به مناطق مختلف این استان اعزام شدند.

حجت الاسلام خادمی ادامه داد: بیان احکام، تفسیر قرآن، سخنرانی، اقامه نماز جماعت و برگزاری کلاس های احکام، اخلاق و آموزش نماز از مهمترین فعالیت های مبلغین اعزامی در این استان بوده است.

کد مطلب 1048263

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