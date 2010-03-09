روزانه پنجهزار نفر از طریق پایانه مسافربری بوشهر جابجا می شوند

عباسعلی تأمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه پایانه مسافربری شهرستان بوشهر بیش از 85 سرویس در روز انجام می دهد، افزود: اکثر سرویس های 10شرکت این پایانه به تهران، اصفهان، شیراز و برخی شهرهای جنوبی کشور از جمله اهواز، ماهشهر، آبادان و بندرعباس است.

وی در خصوص کیفیت سرویس دهی به مسافران و شهروندان استان، اظهار داشت: هم اکنون این پایانه از نظر کیفیت سرویس دهی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

تأمینی در پاسخ به سئوالی در خصوص فرارسیدن نوروز و ازدیاد مسافر دراین پایانه افزود: در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از طریق پایانه مسافربری بوشهر جابه جا شده و انتظار می رود این میزان در نوروز پیش رو به بیش از 200 هزار نفر نیز برسد.

وی در خصوص وضعیت بهداشتی پایانه مسافربری بوشهر گفت: متأسفانه بالا بودن زه آب و عدم اتصال به فاضلاب شهری موجب شده تا سرویس های بهداشتی موجود در پایانه، مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان ایجاد کند.

مدیر پایانه مسافربری شهرداری بوشهر خواستار رعایت نظافت توسط مسافرین و مراجعه کنندگان به این پایانه شد و افزود: مسافران و مراجعه کنندگان به پایانه مسافربری باید با پاکیزگی و رعایت نظافت، مسئولین را در برون رفت از مشکلات موجود یاری نمایند.

تأمینی با بیان این که پایانه مسافربری بوشهر در مدخل ورودی شهر قرار دارد، تصریح کرد: مسئولان شهرداری به خصوص مسئولین سازمان فضای سبز می بایست در ایجاد فضای سبز در اطراف و محوطه پایانه همکاری بیشتری داشته باشند.