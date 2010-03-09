آمریکا با عربده کشی زبون تر می شود/حق دارید دچار شوک سیاسی شوید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با اشاره به سخنان ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اظهارات وی را سخنانی سخیف خواند و گفت: وی با اشاره به حوادث ماه های اخیر به دولت ایران توهین کرد و آن را دولت اوباش ها خواند.

وی افزود: قابل درک است که ناراحتی شما از نفرت عمومی ملت های منطقه نسبت به آمریکا با این الفاظ توهین آمیز بروز می کند.

لاریجانی گفت: ملت عراق در انتخابات با رای خود پاسخ محکمی به شما دادند و شما حق دارید دچار شوک سیاسی شوید اما با استخدام الفاظ رکیک مشکل شما حل نخواهد شد و هر روز نفرت عمومی نسبت به شما بیشتر خواهد شد.

رئیس مجلس اظهار داشت: دولت اوباش دولت آدم کش آمریکاست که 850 هزار عراقی را در سالهای اشغال کشت و مجروح کرد و دهها هزار افغانی را به شهادت رساند و در غزه بیش از 5 هزار فلسطینی مظلوم را به شهادت رساند و آن فجایع سبوعانه را در زندان های ابوغریب و گوانتانامو ایجاد کرد.

نماینده قم گفت: شما از درد غربت و انزوای سیاسی در بین ملت ها در رنج هستید و با این عربده کشی ها هم بیشتر خود را زبون معرفی می کنید.

لاریجانی افزود: البته این سخنان ماهیت دولت فعلی آمریکا را بهتر نشان داد که با چه فرصت طلبی قصد دارد تغییر چهره بدهد و درسی است برای افراد ساده لوح که تصور کردند این شعارها دلالت بر یک تغییر ماهوی دارد. حال مشاهده کنید چگونه درون خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: دولت آمریکا مطمئن باشد ملت ها به خصوص ملت ایران به عنوان کانون بیداری اسلامی در راه مبارزه با استکبار با اطمینان گام بر می دارد.

رئیس مجلس گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند انقلاب اسلامی این مدیریت استکباری زوری بر دنیا را نمی پذیرد و با آن مبارزه می کند.

پس از سخنان لاریجانی نمایندگان یکصدا شعار مرگ بر آمریکا را سر دادند .

لاریجانی همچنین با اشاره به 18 اسفند سالروز شهادت سید جمال الدین اسدآبادی و سالروز اولین انتخابات مجلس در سال 58، اظهار داشت: در این روز نظام جمهوری اسلامی بر رکن اصلی جمهوریت استوار شد و از آن تاریخ اراده ملت از طریق مجلس بر تصمیمات اساسی کشور مسلط گشت.

وی سید جمال الدین اسد آبادی را به حق یکی از مصلحان بزرگ اسلامی در تاریخ اسلامی دانست و گفت: او در بیداری مسلمانان نقش بسزایی داشت و آغازگر فکری بود که مسلمانان به پتانسیل اتحاد درونی خود توجه کنند و در مقابل استبداد و استعمار ایستادگی نمایند.