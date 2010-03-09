15 هزار اصله نهال در دماوند کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، همزمان با فرارسیدن فصل بهار، روزهای عید باستانی نوروز و هفته درختکاری 15 هزار اصله نهال پیش از ظهر سه شنبه در مناطق مختلف شهر دماوند با حضور شهردار، اعضای شورای شهر، دانش آموزان و برخی از اهالی این شهر کاشته شد.

شهردار شهر دماوند در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: 85 درصد از نیازهای فضای سبز شهر دماوند نظیر گل و درختچه از گلخانه های خود این شهر تامین شده و امیدوارم در آینده ای نزدیک این درصد افزایش یابد تا به خودکفایی برسیم.

علی شیوا فضای سبز را ششهای تنفسی شهر دانست و افزود: ایجاد پوششهای گیاهی در سطوح شهری علاوه بر افزایش نشاط در میان اقشار مختلف جامعه بر روند کارکرد روزانه آنها تاثیر بسزایی دارد.

این مسئول با اشاره به کارکردهای شهرداری دماوند پیرامون گسترش فضای سبز خاطرنشان کرد: در راستای بالا بردن هرچه بیشتر سرانه های فضای سبز شهر دماوند احداث سه پارک و سه گلخانه در دستور کار شهرداری قرار دارد که تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی از کاشت 15 هزار اصله نهال در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: این تعداد اصله نهال در اراضی مناطق مختلف شهر دماوند نظیر دو طرف جاده اصلی از شهر رودهن تا روستای "هشت بهشت"، پارک فرهنگیان و شهرک سپاه کاشته خواهند شد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.