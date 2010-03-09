افتتاح سالن شیشه ای دانشگاه آزاد/ سال 89 سال کیفیت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی دوشنبه شب در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی- آموزشی و اداری واحد علوم تحقیقات در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد در حال حاضر در مسیر تکاملی تحقیقات، پژوهش و کیفیت قرار دارد گفت: ما در سال جدید تمام نیروی خود را برای ارتقاء کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به کار خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: در مراسم امروز دوشنبه پروژه‌های متعددی از دانشگاه آزاد افتتاح شد که یکی از آنها مجتمع بزرگ ورزشی و دیگری ساختمان اداری هشت طبقه در قسمت ورودی دانشگاه بود. همچنین سالن شیشه‌ای برای نمایشگاه ثابت دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دیتا سنتر و مرکز فیبر نوری بعد از مدتها فعالیت به بهره برداری رسید.

جاسبی گفت: برای اولین بار از دانشکده مدیریت که تغییر کاربری داده شده است بازدید به عمل آمد.

در این مراسم دکتر جاسبی از فاز دوم ساختمان مرکزی واحد علوم تحقیقات و رستوان آفتاب بازدید کرد. افتتاح مجموعه ورزشی فتح، بازدید از دانشکده مدیریت و اقتصاد، افتتاح دیتا سنتر قسمت معاونت پژوهشی، افتتاح مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی و افتتاح سالن نمایشگاهی نور از دیگر برنامه های جاسبی در این مراسم بود.