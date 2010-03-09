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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

جاسبی عنوان کرد:

افتتاح سالن شیشه ای دانشگاه آزاد/ سال 89 سال کیفیت دانشگاه آزاد

افتتاح سالن شیشه ای دانشگاه آزاد/ سال 89 سال کیفیت دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد این دانشگاه در سال 89 تمام نیروی خود را برای ارتقای کیفی دانشگاه به کار خواهد بست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی دوشنبه شب در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی- آموزشی و اداری واحد علوم تحقیقات در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد در حال حاضر در مسیر تکاملی تحقیقات، پژوهش و کیفیت قرار دارد گفت: ما در سال جدید تمام نیروی خود را برای ارتقاء کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به کار خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد: در مراسم امروز دوشنبه پروژه‌های متعددی از دانشگاه آزاد افتتاح شد که یکی از آنها مجتمع بزرگ ورزشی و دیگری ساختمان اداری هشت طبقه در قسمت ورودی دانشگاه بود. همچنین سالن شیشه‌ای برای نمایشگاه ثابت دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز دیتا سنتر و مرکز فیبر نوری بعد از مدتها فعالیت به بهره برداری رسید.

جاسبی گفت: برای اولین بار از دانشکده مدیریت که تغییر کاربری داده شده است بازدید به عمل آمد.

در این مراسم دکتر جاسبی از فاز دوم ساختمان مرکزی واحد علوم تحقیقات و رستوان آفتاب بازدید کرد. افتتاح مجموعه ورزشی فتح، بازدید از دانشکده مدیریت و اقتصاد، افتتاح دیتا سنتر قسمت معاونت پژوهشی، افتتاح مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی و افتتاح سالن نمایشگاهی نور از دیگر برنامه های جاسبی در این مراسم بود.

کد مطلب 1048267

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