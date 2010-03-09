نگاه نو به مقوله گردشگری از نیازهای اساسی مشهد است

مهدی برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه تعریف تفریح در مشهد با سایر شهرهای کشور متفاوت است، افزود: تولید محتوا بر اساس نیازهای زائر و منطبق با فرهنگ ایرانی که دارای جذابیت و نوآوری است در زمینه افزایش حضور گردشگران می تواند بسیار موثر باشد.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، زمان ماندگاری زائر در مشهد را بسیار کم و غیر قابل قبول ارزیابی کرد و اظهار داشت: ضریب ماندگاری زائر در مشهد با وجود پتانسیل های زیارتی، فرهنگی و اجتماعی شهر، بسیار پائین و نیازمند توجه بیشتری است.

این استاد دانشگاه، برپایی بزرگترین سفره هفت سین در مشهد با عنوان عیدانه مهد خورشید را گامی موثر در زیبا سازی محیط شهری خواند و تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن محل برپایی این سفره به حرم مطهر رضوی و پیش بینی غرفه های صنایع دستی شاهد استقبال خوب مردم از آن خواهیم بود.

بزرگترین سفره هفت سین کشور از تاریخ 25 اسفند تا 13 فروردین ماه درعرصه میدان شهدا مشهد پذیرای بازدید کنندگان است.