باشگاه پیام از تعلیق خارج می شود

هاشم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: صلاحی از زمانیکه بعنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شده است به طور جدی پیگیر مشکلات تیمهای فوتبال ابومسلم و پیام است..

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه این پیگیریها در خصوص تیم فوتبال ابومسلم مثمر ثمر واقع شد و همه علاقمندان به فوتبال شاهد بودند که پس از کمک های مادی و معنوی استاندار خراسان رضوی، مشکی پوشان نتایج بهتری را کسب کرده اند.

حسینی همچنین در خصوص تعلیق مجدد سبزپوشان پیام گفت: پس از اینکه مسئولین باشگاه پیام نتوانستند در مهلت اعلام شده از سوی کمیته انضباطی مسائل و اختلافات مالی بازیکنان و کادر فنی سابق این باشگاه را برطرف کنند تیم فوتبال پیام دوباره تعلیق شد.

وی ادامه داد: البته طی جلسه ای که چندی پیش با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار کردیم قرار شد تا بودجه مناسبی برای رسیدگی به مشکلات سبز پوشان تزریق شود که تا چند روز دیگر، قسمتی از این بودجه برای پرداخت طلب شاکیان باشگاه پیام پرداخت خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهار داشت: امیدوارم طی روزهای آینده مشکلات تعلیق تیم فوتبال پیام نیز رفع شود و این تیم بتواند در لیگ دسته اول کشور مقابل تربیت یزد به میدان برود.

