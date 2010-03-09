2.6 میلیون دلار صنایع دستی از همدان صادر شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: صنایع‌دستی صادر شده از استان همدان در این مدت شامل انواع سفال، شیشه دست ساز، مجسمه و سرامیک است.

وی با اشاره به اینکه صادرات صنایع دستی به دو شکل رسمی و غیر رسمی صورت گرفته است، اظهار داشت: ارزش دلاری صادرات رسمی قابل بیش از صادرات غیر رسمی بوده است.

بیات با بیان اینکه ارزش دلاری صادرات رسمی همدان دو میلیون و 589 هزار و 778 دلار برآورد شده است، خاطر نشان کرد: کشورهای عراق، هلند، آلمان، ترکیه، آمریکا و کانادا میزبان صادرات رسمی صنایع‌دستی همدان بوده‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت:‌ صادرات غیر رسمی صنایع‌دستی همدان نیز در این مدت 42 هزار و 212 دلار ارز آوری برای کشورمان به همراه داشته است.

بیات کشورهای عراق، سوئد و دانمارک را مقصد صادرات غیر رسمی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی همدان ذکر کرد و گفت: صادرات غیر رسمی صنایع‌دستی همدان در بهمن ماه امسال از مبدأ مریوان، کرمانشاه، تهران و شیراز به کشورهای هدف انجام شده است.