آمریکا هر روز بیشتر اعتبار خود را از دست می دهد

به نوشته یک روزنامه آمریکایی جدیدترین نظر سنجی انجام شده در ایالات متحده نشان می دهد که به اعتقاد اغلب مردم این کشور آمریکا در مقایسه با دو سال قبل اعتبار خود در جهان را از دست داده و اکنون جایگاه پائین تری دارد.