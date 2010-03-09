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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

واشنگتن تایمز :

آمریکا هر روز بیشتر اعتبار خود را از دست می دهد

آمریکا هر روز بیشتر اعتبار خود را از دست می دهد

به نوشته یک روزنامه آمریکایی جدیدترین نظر سنجی انجام شده در ایالات متحده نشان می دهد که به اعتقاد اغلب مردم این کشور آمریکا در مقایسه با دو سال قبل اعتبار خود در جهان را از دست داده و اکنون جایگاه پائین تری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، این نظر سنجی که توسط دو گروه چپ گرای آمریکایی با عنوان "گروه دموکراسی" انجام شده نشان می دهد که مردم آمریکا معتقدند دموکرات ها در مقایسه با جمهوریخواهان اهمیت کمتری به مسئله امنیت ملی می دهند.

در همین رابطه چندی پیش نماینده ویژه آمریکا در افغانستان اذعان کرده بود که برخی افغانها از ایالات متحده بیش از طالبان نفرت دارند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 62 درصد از مردم آمریکا معتقدند کشورشان در مسیر اشتباهی گام بر می دارد.

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نشان می دهد 40 تا 50 درصد آمریکائیها معتقدند در 13 ماه گذشته از اعتبار آمریکا در جهان کاسته شده است.

بر همین اساس 43 درصد از مردم آمریکا در مورد امنیت ملی کشورشان به جمهوریخواهان بیش از دموکرات ها اعتماد دارند.

کد مطلب 1048275

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