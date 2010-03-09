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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

قائم مقامی:

ایران در رشته شطرنج به سطح بسیار بالایی دست یافته است

ایران در رشته شطرنج به سطح بسیار بالایی دست یافته است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد بزرگ شطرنج کشور گفت: شطرنج بازان نوجوان و جوان ایرانی پیشرفت زیادی داشته اند و این موضوع نشان می دهد که ایران در رشته شطرنج به سطح بسیار بالایی رسیده است.

احسان قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طی سالهای اخیر شاهد برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج در ایران بوده ایم که نکته مثبت این مسابقات، حضور اساتید بزرگ شطرنج جهان است.

وی تصریح کرد: حضور قهرمانان و اساتید شطرنج جهان در رقابتهای بین المللی به میزبانی ایران قطعا می تواند تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد و انگیزه شطرنجبازان کشورمان بگذارد و سبب پیشرفت بیش از پیش آنها شود.

عضو تیم ملی شطرنج ایران با بیان اینکه رده سنی نوجوانان و جوانان دارای بیشترین پیشرفت در شطرنج بوده است، اظهار داشت: بالا بردن سطح آموزش و پشتوانه سازی مناسب برای حضور هر چه بیشتر علاقمندان به شطرنج باعث شده است که نسل جدید شطرنج از پیشرفت قابل توجهی بهره مند شود.

وی خاطرنشان کرد: تا همین چند سال قبل هیچکس فکر نمی کرد که ایران بتواند به چنین جایگاه مطلوبی در شطرنج جهان دست یابد اما ورزشکاران کشورمان باز هم ثابت کردند که با تلاش و کوشش مستمر می توانند باعث شگفتی همگان شوند و خوشبختانه امروز کشور ایران مکان قابل قبولی را در شطرنج جهان کسب کرده است.

کد مطلب 1048276

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