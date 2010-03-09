اتحادیه اروپا صندوق حمایت مالی تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "ولفگانگ شابله" وزیر اقتصاد آلمان پیشنهاد داد تا صندوق پولی اتحادیه تاسیس شود و این موضوع منطقه یورو را قادر خواهد ساخت تا در بحران های مالی همچون موردی که برای یونان رخ داده بدون توسل به صندوق بین المللی پول مشکل را حل کند.

این پیشنهاد مورد استقبال اولی رن کمیسر امور پولی و اقتصادی اتحادیه اروپا قرار گفته است.

اولی رن در گفتگو با فایننشیال تایمز گفت: کمیسیون اروپا آماده پیشنهاد ساز وکاری اروپایی چون تشکیل صندوق حمایت مالی برای حمایت از کشورهای عضو منطقه یورو است.

رن همچنین تاکید کرد، هرگونه حمایت مالی احتمالی با شرایط دقیق و مشخصی همراه خواهد بود و ما در این زمینه رابطه تنگاتنگی را با آلمان، فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا برقرار کرده ایم.

در عین حال وزیر اقتصاد آلمان می گوید: "ما قصد نداریم نهادی برپا سازیم که با صندوق جهانی پول رقابت کند، بلکه ما برای ایجاد ثبات داخلی منطقه یورو نیاز به نهادی داریم که از تجربه و قدرت صندوق جهانی پول بهره مند باشد.

شابله همچنین افزود:"ما باید در آرامش پیامدهای بحران اقتصادی یونان را به بحث و نظر بنشینیم و نباید هیچ گزینه ای حتی تشکیل یک صندوق اروپایی پول را از نظر دور بداریم. آلمان به زودی پیشنهاد این نهاد را در منطقه یورو مطرح خواهد کرد نهادی که همچون صندوق جهانی پول از حق مداخله در امور اقتصادی کشورهای این منطقه برخوردار باشد".