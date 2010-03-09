سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدارهایی که تیمش طی ماه‎های گذشته مقابل نماینده کشورمان داشته است، اظهار داشت: مهرام تیم قدری است و خیلی خوب از این مسئله آگاه بودیم. می‏دانستیم با تیمی کاملا مدعی روبرو خواهیم بود با این حال به قصد پیروزی بازی را شروع کردیم.

وی ادامه داد: ما کوارتر نخست را با اختلاف امتیاز خوب به سود خود تمام کردیم اما در کوارتر دوم نتوانستیم از پس قدرت حریف برآییم. این خیلی طبیعی بود که دو کوارتر نیمه نخست با نتیجه متفاوت تمام شود. چون هر دو تیم مصمم به پیروزی بودند.

ابو شاکرا تصریح کرد: دلیل تساوی در کوارتر سوم هم همین مسئله بود. البته در کوارتر چهارم ما سوار بر بازی بودیم و می‎توانستیم پیروز این کوارتر و این بازی شویم اگر بازیکنانمان اشتباه نمی‎کردند که اینگونه نشد. آنها در دقایق پایانی بازی مرتکب یکی دو اشتباه شدند که در نهایت به ضرر ما تمام شد و باختیم.

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان تاکید کرد: نمی‎خواستیم ببازیم اما حالا که اسیر این نتیجه شده‎ایم نباید برای خود مشغله ایجاد کنیم. باخت به مهرام را فراموش می‎کنیم چون امروز برای الریاضی روز دیگری است. باید به بازی‎های دیگری که داریم، فکر کنیم.

ابو شاکرا همچنین به در اختیار نداشتن چهار بازیکن تیمش اشاره کرد و گفت: سه بازیکن تیمم مصدوم هستند. یکی از آنها هم به خاطر اینکه در آستانه پدرشدن بود اصلا به ایران نیامد. با این اوضاع و احوالی که داریم مقابل همه تیم‎ها کار سختی خواهیم داشت با این حال مصمم به کسب سهمیه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا عصر دوشنبه با پیروزی 94 بر 88 الریاضی لبنان مقابل مهرام ایران به پایان رسید. 4 تیم برتر این رقابت‎ها در مسابقات قهرمانی 2010 باشگاه های آسیا (قطر) شرکت می‎کنند.