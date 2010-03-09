اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بر اساس پیگیری های صورت گرفته و با همکاری فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور 20 زورخانه در استان کرمانشاه احداث و به بهره برداری می رسد.

بر اساس تفاهمنامه امضاء شده در همین زمینه 14 زورخانه در شهرستانهای مختلف استان و شش زورخانه در مرکز استان کرمانشاه احداث خواهد شد.

کمک پنج میلیارد ریالی جهت مرمت، زیباسازی و تجهیز 9 زورخانه از دیگر مفاد تفاهمنامه امضا شده است. با احداث این زورخانه ها استان کرمانشاه صاحب 30 زورخانه خواهد شد.

اولین سالن سقف کوتاه شهرستان صحنه افتتاح شد

اولین سالن سقف کوتاه شهرستان صحنه افتتاح شد. در مراسم افتتاح این سالن ورزشی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، مدیرکل تربیت بدنی استان و فرماندار صحنه حضور داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در این مراسم بر ضرورت تقویت روح در کنار تقویت جسم تاکید کرد.

همچنین دهنوی فرماندار صحنه نیز ابراز داشت:این شهرستان از نظر فضاهای ورزشی مشکلی ندارد.

اولین سالن سقف کوتاه شهرستان صحنه شامل سالن ورزشهای رزمی، کشتی، بدنسازی، ساختمان اداری، سونای خشک و بخار و جکوزی سرد و گرم است.

کسب مقام سوم مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان توسط ورزشکار کرمانشاهی

در دومین روز از مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در مکزیک تکواندوکار کرمانشاهی موفق به کسب مدال برنز شد.

در بخش پسران و در وزن 48- کیلوگرم دانیال احمدی تکواندوکار کرمانشاهی پس از غلبه بر حریفانی از یونان، بلغارستان، اسپانیا، در بازی چهارم مقابل اردن مغلوب شد و به مدال برنز بسنده نمود.

در وزن 51- کیلوگرم آرمین محمودی اصل ابتدا تکواندوکاری از چین تایپه را شکست داد و از ناحیه بینی دچار آسیب دیدگی شد .دربازی دوم مقابل کانادا به برتری دست یافت و سپس در برابر حریف مکزیکی مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن 73- کیلوگرم مهرشاد خلیلی در بازی نخست مقابل بلاروس مغلوب شد و حذف گردید.