سرانه مصرف آب در همدان دو برابر استاندارد است

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بر اساس مطالعات سازمان ملل متحد میزان آب مصرفی هر شهروند برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه 99 لیتر در شبانه روز است که این میزان در ایران و استان همدان 150 لیتر در شبانه روز تعیین شده است، اما متوسط مصرف روزانه شهروندان همدانی در مقاطع مختلف سال بین 250 تا 300 لیتر در شبانه روز تغییر کرده است.

وی گفت: اگر مردم استان همدان 30 درصد صرفه جویی در مصرف را در برنامه روزانه خود قرار دهند، برابر میزان ذخیره سد اکباتان در فراوانی بارش که با هزینه ای افزون بر 50 میلیارد تومان طی 5 سال ساخته شده است، صرفه جویی اقتصادی و منابع آبی خواهند داشت.

رحیمی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در استان بسیار بالاست، افزود: باید با همکاری تشکل های غیر دولتی و مردم این میزان به حد استاندارد کشوری برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به تاثیر اساسی همکاری تشکل های مردمی در مدیریت مصرف آب، افزود: سازمان های مردم نهاد می توانند نقش ترویجی و الگویی مهمی در مدیریت مصرف آب و حفظ منابع آب و محیط زیست داشته باشند