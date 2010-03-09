۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

آزادراه مشهد باغچه به نام سردار شوشتری نامگذاری شود

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار نامگذاری آزادراه مشهد - باغچه به نام سردار شهید سرلشکر نورعلی شوشتری شد.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: شهید شوشتری برای تمام بچه‌های سپاه شناخته شده است و خدمات بسیار ارزنده‌ای در طول 8 سال دفاع مقدس ارائه داده است.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و تخت جلگه ادامه داد: ایشان از نادر فرماندهی بود که همیشه در منطقه جنگی حضور داشت و در طول دفاع مقدس در عملیات‌های متعددی شرکت کرد.

وی خاطر نشان کرد: با وجود این که از دست‌دادن انسانی مانند سردار شوشتری جای بسی ناراحتی و اندوه دارد، اما همه بر این باور بودند که اگر ایشان به راهی غیر از شهادت از این دنیا می‌رفت در حقش ظلم شده بود.

سبحانی‌نیا افزود: اکنون محل‌هایی به نام سرداران شهید کاوه و برونسی در مشهد نامگذاری شده است، لذا مشکلی در خصوص این نامگذاری نیست.

وی به نقل از دکتر صلاحی استاندار خراسان رضوی گفت: من مراتب را جهت اقدامات بعدی با نظر مثبت به سمع ریاست محترم جمهور خواهم رساند.

سردار شهید شوشتری جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه جنوب شرق کشور، در تاریخ 26 مهرماه سال جاری در منطقه سیستان و بلوچستان در حالی که همایشی را با جمعی از بزرگان طوایف مختلف خطه سیستان و بلوچستان برگزار کرده بود در یک عملیات انتحاری توسط گروهک تروریستی جندالشیطان به مسئولیت شرور دستگیر شده عبدالمالک ریگی، به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

