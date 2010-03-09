207 هزار کودک روزانه یک وعده غذای گرم می خورند

محمدحسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: اجرای این طرح در کشور نقش مهمی در ارتقای سلامت کودکان ایفا می کند.
جوادی یادآور شد: در طول سه سال گذشته تاکنون، 250 میلیارد ریال برای اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم هزینه شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر 14 هزار مهد کودک در سراسر کشور فعال هستند و بالغ بر 700 هزار کودک از خدمات مختلف این مهد کودک ها استفاده می کنند.
جوادی اظهار داشت: 50 درصد از این مهد کودک ها در مناطق روستایی و بقیه در مناطق شهری فعالیت می کنند.
این مسئول عنوان کرد: هم اکنون 95 درصد از مهدهای کودک مناطق شهری و روستایی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی بیان داشت: تمام مربیان مهدهای کودک از گواهی آموزشی معتبر برخوردار هستند و به کار گیری مربیان فاقد گواهی آموزشی در مهدهای کودک ممنوع است.
جوادی اظهار داشت: در سالجاری 140 میلیارد ریال برای سامان دادن به امور مهدهای کودک در سراسر کشور اختصاص یافته که بخش زیادی از آن برای مهدهای روستایی هزینه شده است.
وی همچنین یادآور شد: در اسفندماه امسال سه همایش منطقه ای در مورد مسایل کودکان در استانهای مختلف کشور برگزار شده است که در این همایش ها صاحبنظران در زمینه مسائل کودکان تبادل تجربیات کرده و برای ارتقای سطح دانش مربیان و مدیران مهدهای کودک هم اندیشی می کنند.
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