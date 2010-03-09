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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

در هرمزگان؛

انبار غیراستاندارد ذخیره آرد عامل از دست رفتن کیفیت نان شده است

انبار غیراستاندارد ذخیره آرد عامل از دست رفتن کیفیت نان شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره استاندارد هرمزگان گفت: عدم وجود انبار ذخیره استاندارد آرد موجب از دست رفتن کیفیت این محصول و نان مصرفی مردم شده است.

عیسی باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به اینکه آرد تولیدی استان کیفیت مطلوبی دارد، افزود: مرحله ابتدایی در تولید نان توسط نانوایان، رعایت مناسب بودن انبار ذخیره آرد است که متاسفانه در استان رعایت نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارتهای لازم  بر روی تولید آرد در کارخانه ها انجام می شود، بیان کرد: آردی که به نانوایی ها تحویل داده می شود با کیفیت مناسب و دارای تمام استانداردهای لازم است و چنانچه کیفیت مناسبی از آرد در نانوایی ها دیده نمی شود مشکل از نبود ذخیره گاه مناسب در آنهاست.

وی با بیان اینکه چنانچه در ذخیره و استفاده از محصولی دقت های لازم انجام نشود نباید انتظار حفظ کیفیت را داشته باشیم اظهار کرد: آرد مثال کوچکی از عدم تطبیق استاندارد است در صورتی که مشاهده می شود بسیاری از کالاها و خدمات در ابتدای تولید تا ارائه به مشتری همه شرایط مطلوب را دارد.

باقر زاده ادامه داد: شرایط استاندارد تنها مربوط به تولید نبوده و مراحل دیگر از جمله حمل، نگهداری و استفاده را نیز شامل می شود.

کد مطلب 1048288

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