امتناع خودروسازان از نصب کپسول

حاجی بیگی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هیچ قانونی خودروهای کشور را ملزم به نصب یا حمل کپسول آتش نشانی نکرده، اظهار داشت: خودرو سازها معتقدند استفاده یا نصب کپسول آتش نشانی در خودرو نشان دهنده ضعف ایمنی خودرو است در حالی که در زیر صندلی راننده بسیاری از خودروهای وارداتی گران قیمت خاموش کننده آتش تعبیه شده است.

وی در ادامه افزود: تاکنون خودرو سازها از نصب کپسول ضد حریق در خودروها امتناع کرده اند اما سازمان آتش نشانی برای تولید کپسول مشکلی ندارد و هر وقت خودروسازها اراده کنند یک ماهه ۱۰ میلیون کپسول تحویل می دهیم.

حاجی بیگی با بیان اینکه مشاهده شده خودروهای ساخت داخل روی تریلی در حال انتقال به نمایشگاه فروش آتش گرفته اند، اظهار داشت: استفاده از کپسولهای ویژه خاموش کننده حریق به خصوص برای خودروهای ایرانی لازم و ضروری است.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه باید استفاده از کپسولهای آتش نشانی در خودروها اجباری شود، افزود: ابتدا باید فرهنگ استفاده از خاموش کننده های حریق در جامعه نهادینه شود و نیروی انتظامی در بخش معاینه فنی خودرو استفاده از کپسول را اجباری کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه ساخت و توزیع کپسولهای آتش نشانی به عهده سازمان آتش نشانی نیست و صنف تراشکاری های تهران متولی تولید آن هستند در حالی که سازمان توان تولید و نظارت بهتری دارد.

حاجی بیگی در ادامه از طرح واگذاری تولید و نظارت بر ساخت و توزیع کپسولهای آتش نشانی خبر داد و افزود: این طرح در شورای شهر تهران در حال نهایی شدن است که در صورت تصویب مسئولیت تولید و توزیع کپسولهای آتش نشانی بر عهده آتش نشانی است.

وی گفت: در صورت تحقق این طرح دیگر شاهد تفاوت قیمتها و سماجت بازاریابهای بخش خصوصی برای فروش کپسولهای آتش نشانی در سطح شهر نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تمام ابنیه و مراکز تجاری باید مجهز به کپسول آتش نشانی و یا سیستم ضد حریق شوند، اظهار داشت: در گذشته ساختمانهای بالای پنج طبقه مجبور به استفاده از سیستم ضد حریق و کپسولهای آتش نشانی بودند که امروز تجهیز تمامی ابنیه ها به این کپسولها لازم و ضروری است.