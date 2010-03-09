برای زیباسازی شهر کرمانشاه از ایده نخبگان جوان استفاده می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح آب نمای میدان آزادی با بیان اینکه انجام این طرح در راستای زیباسازی شهر صورت گرفته است، اظهار داشت: در آینده نزدیک طرح های دیگری در همین راستا مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به استفاده از تخصص و نظرات افراد مختلف بوِزه نخبگان در بحث مدیریت شهری گفت: برای اجرای پروژه آب نمای میدان آزادی از ایده های نو نخبگان جوانان کرمانشاه بهره گرفته ایم و قصد داریم این همکاری را ادامه دهیم.

شهردار کرمانشاه در ادامه به میزان اعتبار جهت احداث این طرح اشاره کرد و گفت: اعتبار صرف شده برای اجرای این طرح بالغ بر 20میلیون تومان بوده است.

فخری تصریح کرد: سعی ما بر این بوده است که با توجه به وضعیت و میزان جمعیت هرمنطقه اقدام به احداث آب نمایی در راستای زیبا سازی شهر نماییم که از جمله این اولویت ها آب نمای میدان برق ،آب نمای میدان مرکزی ، آب نمای میدان آزادی و طرح میدان آزادگان می باشد .

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: به شهرداری های مناطق اعلام شده است تمهیدات لازم را جهت زیبا سازی شهر اندیشیده و اقدامات ویژه ای در همین خصوص انجام دهند.

در مراسم افتتاح این طرح، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهر کرمانشاه نیز حضور داشتند.