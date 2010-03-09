دومین "چارسوی شعر" با حضور عباس مخبر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست به سخنرانی عباس مخبر مترجم آثار اسطوره ای با عنوان " شعر و اسطوره" اختصاص دارد و دوشنبه 24 اسفندماه از ساعت 17 تا 19 در محل دفتر شعر جوان برگزار می شود.

برنامه "چارسوی شعر" به طرح مقالات نوین در حوزه ادبیات ، زبانشناسی، جامعه شناسی ادبیات ، فلسفه ادبیات ، روانشناسی ادبیات ، تاریخ ادبیات و... اختصاص دارد. در این برنامه ها پژوهشگران، شاعران، استادان دانشگاه و ... می توانند تازه ترین مقالات و دیدگاه های نظری خود را در حضور شاعران، علاقه مندان و اعضای دفتر شعر جوان ارائه کنند.

اولین نشست از سلسله جلسات "چارسوی شعر" 19 بهمن و با سخنرانی حسین پاینده با موضوع "ایماژیسم در شعر معاصر ایران" برگزار شد. این جلسات توسط واحد آموزش دفتر شعر جوان و با هدف طرح مباحث و مسائل روز در حوزه شعر و ادبیات برگزار می شود.

دفتر شعر جوان در خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، نبش خیابان نعمتی واقع شده است.





