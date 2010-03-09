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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۹

دومین "چارسوی شعر" با حضور عباس مخبر برگزار می شود

دومین "چارسوی شعر" با حضور عباس مخبر برگزار می شود

دومین جلسه از سلسله نشستهای "چارسوی شعر" که به همت دفتر شعر جوان برگزار می شود به سخنرانی عباس مخبر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست به سخنرانی عباس مخبر  مترجم آثار اسطوره ای با عنوان " شعر و اسطوره" اختصاص دارد  و دوشنبه  24  اسفندماه از ساعت  17 تا 19 در محل دفتر شعر جوان  برگزار می شود.

برنامه "چارسوی شعر" به طرح مقالات نوین در حوزه ادبیات ، زبانشناسی، جامعه شناسی ادبیات ، فلسفه ادبیات ، روانشناسی ادبیات ، تاریخ ادبیات و... اختصاص دارد. در این برنامه ها پژوهشگران، شاعران، استادان دانشگاه و ... می توانند تازه ترین مقالات و دیدگاه های نظری خود را در حضور شاعران، علاقه مندان و اعضای دفتر شعر جوان ارائه کنند.

اولین نشست از سلسله جلسات "چارسوی شعر" 19 بهمن و با سخنرانی حسین پاینده با موضوع "ایماژیسم در شعر معاصر ایران" برگزار شد. این جلسات توسط واحد آموزش دفتر شعر جوان و با هدف طرح مباحث و مسائل روز در حوزه شعر و ادبیات برگزار می شود.

دفتر شعر جوان در خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، نبش خیابان نعمتی واقع شده است.


 

کد مطلب 1048294

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