غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابت‌های جام جهانی روسیه تا حدود زیادی به اهداف خود که همان محک خوردن کشتی گیران باتجربه و میدان دادن به جوانان بود، رسیدیم.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: ملی پوشان ما در دیدار با آذربایجان انتقام مسابقات سال گذشته را از این تیم گرفتند و حتی نفرات شکست خورده تیم ایران نیز می توانستند مقابل حریفان خود به پیروزی برسند. کشتی گیران ما مقابل تیم‌های آمریکا و ازبکستان نیز عملکرد قابل قبولی داشتند.

دارنده دو مدال برنز مسابقات جهانی تصریح کرد: در کشتی مقابل تیم روسیه با پیروزی حسن رحیمی مقابل حریف روس می توانستیم قهرمان این رقابت‌ها شویم اما تقوی و گودرزی مقابل حریفان خود بدلیل اعتمادبه‌نفس بیش از حد شکست خوردند زیرا روی رقبای شان را دستکم گرفته بودند.

وی با تاکید براینکه هیچ کدام از ملی پوشان کشتی ایران نباید حریفان خود را دستکم بگیرند، اظهار داشت: البته این دو نفر در مسابقات مناسبی این شکست‌ها را متحمل شدند تا یاد بگیرند روزی مهمترین نقطه قوت آنها که همان اعتمادبه‌نفس بالاست به ضررشان تمام می شود.

سرمربی تیم ملی کشتی ایران خاطرنشان کرد: شکست در چنین میادینی به ضرر کشتی گیران ما نیست به شرطی که از این شکست‌ها برای مسابقات بزرگتر درس بگیرند و در راه برطرف کردن نقاط ضعف خود با تمام وجود تلاش کنند.

وی در پایان تصریح کرد: کشتی گیران باید همیشه با روحیه بالا در میادین حاضر شوند، به خود و توانمندی‌های بالای‌شان ایمان داشته باشند، برای رسیدن به افتخار با تمام وجود تمرین کرده و مطیع تصمیمات کادر فنی باشند.