افزایش 50 هزار تنی تولید شیر در استان کردستان

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با بهره برداری کامل از مجتمع های پرورش گاو شیری در استان کردستان، 50 هزار تن به تولید شیر در این استان افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در راستای توجه به صنعتی کردن دامداری و دامپروری و با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و امپروری اقدام به احداث مجتمع های پرورش گاو شیری در هشت نقطه استان نمود و این طرحها در طول سه سال گذشته اجرا و هم اکنون در مرحله واگذاری به افراد قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: با بهره برداری از مجتمع های گاو شیری در استان کردستان علاوه بر افزایش 50 هزار تنی تولید شیر در این استان شاهد افزایش 850 تنی تولید گوشت قرمز خواهیم بود که این افزایش نه تنها تمامی نیازهای استان را برآورده می کند بلکه زمینه برای صدور آن به سایر استانها و حتی کشور عراق فراهم خواهد شد.

حسن نژاد بیان داشت: در حال حاضر هشت مجتمع پرورش گاو شیری در استان احداث شده و در مرحله آغاز فعالیت قرار دارند که این هشت مجتمع ظرفیت نگهداری هشت هزار و 500 راس گاو شیری را دارا و بعد از بهره برداری علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای افراد فارغ التحصیل زمینه اشتغال غیرمستقیم برای 400 نفر را نیز فراهم می کنند.

وی با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای مجتمع های پرورش گاو شیری در استان کردستان عنوان کرد: برای احداث این مجتمع ها تا کنون بیش از 40 هزار میلیون ریال اعتبار عمرانی هزینه شده است و پس از واگذاری به افراد و متقاضیان بخشی از هزینه های صورت گرفته به صورت تسهیلات بانکی بازپرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: با توجه به وضعیت طبیعی و همچنین آب و هوایی، استان کردستان ظرفیت بسیار زیادی را برای توسعه فعالیتهای دامداری و دامپروری داراست و می توان با برنامه ریزی بهتر این استان را به عنوان قطب کشوری در این بخش معرفی کرد.