الهلال اصلی ترین حریف ماست/ در ریاض از حیثیت فوتبال ایران دفاع می کنیم

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال مس ایران پیش از دیدار با الهلال عربستان در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیم ما مشکلی ندارد و انگیزه و روحیه بازیکنان همانند مسابقه نخست برابر الاهلی امارات بالاست، موضوعی که می تواند به موفقیت ما در عربستان هم کمک کند.
وی با بیان اینکه نمی داند چرا بازیکنان مس برخلاف درخشش در لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی، در مسابقات لیگ برتر عملکرد خوبی ندارند، اظهار داشت: این سئوال را از نفرات تیم باید پرسید اما شرایط مسابقات آسیایی با رقابتهای داخلی کاملا متفاوت بوده و بازیکنان با تمام توان و برای دفاع از حیثیت فوتبال ایران و کرمان برابر قدرتمندترین تیم عربستانی در ریاض به میدان می روند.
مدیرعامل باشگاه مس ایران در ادامه افزود: الهلال عربستان قویترین تیم گروه D است که پیروزی 3 بر صفر این تیم در بازی نخست برابر السد در قطر بیانگر این مدعاست. قطعا این مسابقه مهمترین دیدار ما در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست و با شناختی که از بازیکنان تیم مس دارم، آنها حتی می توانند در این دیدار مهم هم نتیجه دلخواه را کسب کنند.
نژادزمانی در پایان گفت: ما برای کسب امتیاز به عربستان آمدهایم و قطعا با تلاش بازیکنان دست خالی از زمین مسابقه خارجی نمیشویم. کسب یک امتیاز در این دیدار مهم، بسیار ارزشمند است و شکست دادن الهلال در خانهاش هم نتیجهای رویایی خواهد بود.
دیدار تیمهای فوتبال الهلال عربستان و مس کرمان در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.
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