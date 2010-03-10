  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

تاریخ اندیشه چین باستان بررسی شد

تاریخ اندیشه چین باستان بررسی شد

بنیامین شوارتز در قالب کتابی به بررسی تاریخ اندیشه چین باستان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی تاریخ اندیشه در چین باستان می‌پردازد.

شوارتز در این اثر به بررسی شکل‌گیری فرهنگ چینی می‌پردازد. او به روندهایی که در شکل‌گیری اندیشه چینی منجر شده توجه می‌کند و ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد.

او در بررسی خود آثار پیشاکنفوسیوسی و کنفوسیوسی و تائوئیستها را مورد بررسی قرار می‌دهد. او مترصد است تا ارتباط این آثار و متون را در شکل‌دهی به فرهنگ چینی مورد بررسی قرار دهد.

بنیامین شوارتز استاد بازنشسته تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه هاروارد است. این کتاب تحت عنوان "جهان اندیشه چین باستان" توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده است.

کد مطلب 1048303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار