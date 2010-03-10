تاریخ اندیشه چین باستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی تاریخ اندیشه در چین باستان می‌پردازد.

شوارتز در این اثر به بررسی شکل‌گیری فرهنگ چینی می‌پردازد. او به روندهایی که در شکل‌گیری اندیشه چینی منجر شده توجه می‌کند و ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد.

او در بررسی خود آثار پیشاکنفوسیوسی و کنفوسیوسی و تائوئیستها را مورد بررسی قرار می‌دهد. او مترصد است تا ارتباط این آثار و متون را در شکل‌دهی به فرهنگ چینی مورد بررسی قرار دهد.

بنیامین شوارتز استاد بازنشسته تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه هاروارد است. این کتاب تحت عنوان "جهان اندیشه چین باستان" توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده است.