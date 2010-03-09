تعاونی سهامی عام فولاد در گلستان راه اندازی می شود

علیرضا بصیری در حاشیه بازدید از مسکن مهر کردکوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعاونی قرار است در حاشیه اترک و در راستای سیاستهای کلی اصل 44 و سیاست های توسعه بخش تعاون تشکیل خواهد شد.

وی حمایت از دهک های پایین جامعه را از اهداف شکل گیری این تعاونی در استان دانست و گفت: تشکیل تعاونی های سهامی عام می تواند در ارتقاء عدالت اجتماعی گام بسیار بلندی محسوب شود.

مدیرکل تعاون گلستان با اشاره به نقش مهم تعاون در اقتصاد افزود: اعضای تعاونی ها سربازان گمنام اقتصادی کشور هستند و حمایت از آنان در واقع حمایت از اقتصاد کشور است.

بصیری مدیرکل اداره تعاون استان همچنین دربازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان کردکوی در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

پروژه مسکن مهر شهرستان کردکوی با واگذاری 712 واحد در4.2 هکتار زمین در حال ساخت است و تعاونی های مسکن مهر در کردکوی در قالب 9 تعاونی تحت عنوان تعاونی های کارمندی کارگری و آزاد مشغول به فعالیت هستند.