ناوگان اتوبوسرانی مشهد بیش از ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد در پژوهش‌ خود در خصوص ناوگان اتوبوسرانی، آمار این سازمان در سال ‌٨٧ را بررسی کرده و اظهار داشت: متوسط جابجایی مسافر توسط هر دستگاه اتوبوس در گذشته ‌٥٢٠ نفر بوده و زمان انجام این پژوهش (سال ‌١٣٨٧) به ‌٩٠٠ نفر رسیده است که این مقدار ‌١.5 برابر معیارهای جهانی و نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت از ناوگان اتوبوسرانی است.

این مرکز در ادامه پژوهش خود تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی در حال حاضر قادر به جابجایی یک میلیون مسافر است و بر اساس آمار سال ‌١٣٨٧،‌ تعداد کل اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی ‌٢٠٠٩ دستگاه بوده است که ‌٧٥ درصد آن‌ها فعال و مشغول ارائه خدمت بوده‌اند.

در این پژوهش آمده است: سازمان اتوبوسرانی با کمی تغییرات قادر خواهد بود روزانه نزدیک به ‌١.5 میلیون نفر را جابه‌جا نماید که از این تعداد بالغ بر ‌٩٥ درصد مربوط به جابه‌جایی درون شهری و مابقی مربوط به مسافران حومه شهر است.

این مرکز تعداد خطوط شهری و خطوط حومه را به ترتیب ‌١٠٧ و ‌٢٩ خط اعلام کرد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد تعداد خطوط فعال تحت نظارت بخش خصوصی ‌٢٥ خط و تعداد ناوگان فعال تحت نظارت بخش خصوصی ‌٣٣١ خط، تعداد اتوبوس دربستی و سرویس ‌٨٠ دستگاه و تعداد اتوبوس خارج از رده و آماده فروش ‌٢٨٥ دستگاه است.

در ادامه این پژوهش آمده است: تعداد اتوبوس بالای ‌٢٠ سال و ‌١٠ سال عمر و اتوبوس‌های تعمیری متوقف به ترتیب ‌١٩، ‌٤٤١ و ‌٢٠٠ دستگاه است.

طبق پژوهش این مرکز متوسط روزانه مصرف گازوئیل ‌١١٨ هزار لیتر و حجم درآمد تقریبی اتوبوسرانی ناشی از جابه‌جایی مسافر در سال گذشته ‌١٤٧ میلیارد ریال بوده است.

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرد: مقایسه برخی شاخص‌های وضعیت موجود در ناوگان اتوبوسرانی شهر مشهد با وضعیت گذشته آن و نیز میانگین‌های جهانی نشان می‌دهد که با وجود کاهش عمر متوسط این ناوگان نسبت به گذشته میانگین‌های ارائه شده در مقایسه با معیارهای جهانی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

در این پژوهش عنوان شده است: تعداد پرسنل به ازای هر دستگاه در سال‌های گذشته 2.6 نفر بوده که این مقدار در سال ‌٨٧ به 6.1 نفر رسیده است و معیار مطلوب به ازای هر دستگاه ‌٢.5 نفر می‌باشد. همچنین متوسط عمر اتوبوس‌ها در سال گذشته 8.7 سال بوده در حالی که عمر اتوبوس‌ها در سال ‌٨٧ به6.67 سال رسیده است که این مقدار از میانگین جهانی بیشتر است.

در ادامه این پژوهش آمده است: نسبت تعداد اتوبوس‌های فعال به کل ناوگان در سال‌های گذشته ‌٨٩ درصد بوده که این مقدار به ‌٧٧ درصد رسیده است. همچنین میانگین جهانی متوسط جابه‌جایی مسافر توسط هر دستگاه ‌٦٣٧ نفر است در حالی که در سال‌های گذشته متوسط جابه‌جایی مسافر توسط هر دستگاه در مشهد ‌٥٢٠ نفر است که در سال ‌٨٧ به ‌٩٠٠ نفر رسیده و نشان دهنده افزایش جابه‌جایی مسافر است.