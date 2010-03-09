والنسیا در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا دوشنبه شب تیم فوتبال والنسیا در ورزشگاه مستایا به مصاف راسینگ سانتاندر رفت و در حالیکه از حمایت بیش از 40 هزار تماشاگر خودی بهره می برد با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

والنسیا با تساوی در این بازی 47 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی لالیگا حفظ کرد، راسینگ سانتاندر نیز با 26 امتیاز همچنان در رده شانزدهم جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز - تفاضل گل 47+

2- بارسلونا 62 امتیاز - تفاضل گل 45+

3- والنسیا 47 امتیاز

4- مایورکا 43 امتیاز

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18- رئال وایادولید 20 امتیاز - تفاضل گل 17-

19- تنه‌ریف 20 امتیاز - تفاضل گل 31-

20- خه‌رس 15 امتیاز