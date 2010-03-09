  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

هفته بیست و پنجم لالیگا/

والنسیا در خانه متوقف شد

والنسیا در خانه متوقف شد

تیم فوتبال والنسیا در دیداری خانگی برابر راسینگ سانتاندر متوقف شد اما همچنان در رده سوم جدول رده بندی لالیگا اسپانیا باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا دوشنبه شب تیم فوتبال والنسیا در ورزشگاه مستایا به مصاف راسینگ سانتاندر رفت و در حالیکه از حمایت بیش از 40 هزار تماشاگر خودی بهره می برد با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

والنسیا با تساوی در این بازی 47 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی لالیگا حفظ کرد، راسینگ سانتاندر نیز با 26 امتیاز همچنان در رده شانزدهم جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 62 امتیاز - تفاضل گل 47+
2- بارسلونا 62 امتیاز - تفاضل گل 45+
3- والنسیا 47 امتیاز
4- مایورکا 43 امتیاز
----------------------------------------------
18- رئال وایادولید 20 امتیاز - تفاضل گل 17-
19- تنه‌ریف 20 امتیاز - تفاضل گل 31-
20- خه‌رس 15 امتیاز

کد مطلب 1048310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها