ایران بر غنی سازی مسلط است/ غرب سیاسی کاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود می نویسد: چهار سال قبل ایران غنی سازی اورانیوم را در مقیاس صنعتی آغاز کرد و با استفاده از سانتریفیوژها و ماشین های فوق العاده سریع تلاش کرد تا اورانیوم 235 را از اورانیوم 238 جدا کند.

اورانیوم 235 یک ماده کمیاب طبیعی است که به راحتی قابل انشقاق به دو بخش است. سوختی که در راکتورها مورد نیاز است اورانیوم 235 است که 4 تا 5 درصد غنی سازی شده باشد. اما اوارنیوم مورد استفاده در بمب ها باید 90 درصد غنی شود.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : در این مدت تاسیسات نطنز نیز قابلیت خود در غنی سازی را از 0.7 درصد به 4 درصد رساند و در حدود دو تن اورانیوم غنی سازی کرد. و سپس در تاریخ 7 فوریه سال جاری ایران اعلام کرد که اورانیوم مورد نیاز خود را که در مقیاس 20 درصد غنی شده باشد را تولید می کند. ایران این سوخت را برای راکتور تحقیقاتی تهران نیاز داشت.

این روزنامه در ادامه در تحلیلی انحرافی نوشت: افزایش سطح غنی سازی از 4 درصد به 20 درصد از سوی ایران نشان می دهد که تهران این کار را بسیار ساده تر از قبل انجام می دهد این موضوع چندان باعث نگرانی نیست اما با توجه به آسان شدن روند غنی سازی برای ایران این کشور می تواند به راحتی سطح غنی سازی را به بیش از 20 درصد افزایش دهد و همین امر موجب نگرانی کشورهای دیگر شده است. و از همین رو دولت آمریکا در تاریخ 18 فوریه این حرکت ایران را یک تحریک جدید ارزیابی کرد.

به نوشته این روزنامه، هر چند در بعد سیاسی اقدام ایران در افزایش سطح غنی سازی را خطرناک جلوه می دهند اما در بعد علمی این حرکت تهران چندان نگران کننده نیست.

نیویورک تایمز می نویسد : قسمت سخت کار در غنی سازی اورانیوم مربوط به مراحل اولیه یعنی جدا کردن اتم های سنگین از هسته اورانیوم است. هسته اورانیوم در حدود 140 اتم از ایزوتوپ های سنگین دارد که در غنی سازی آن به سطح 4 درصد 115 عدد از این اتم های سنگین از هسته جدا می شوند بنابراین مراحل بعدی غنی سازی با مشکلات کمتری همراه است.از همین رو افزایش سطح غنی سازی برای ایران با توجه به اینکه تهران توانسته قسمت مشکل کار را با موفقیت پشت سر بگذارد کار چندان مشکلی نیست.

ایران در اقدامات خود در ابتدا تقاضای دریافت اورانیوم غنی شده در سطح 20 درصد را ارائه داد اما با توجه به اینکه پاسخ مناسبی درباره این درخواست دریافت نکرد خود دست به کار شد اما با این وجود باز هم اعلام کرد که در صورتی که نیاز تهران برای سوخت 20 درصد تامین شود حاضر است که غنی سازی در سطح 20 درصد را متوقف کند و همان غنی سازی 4 درصدی را ادامه بدهد اما با این وجود باز هم غرب واکنش مناسبی را به این اقدام ایران نشان نداد.