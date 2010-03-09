راز قمر مریخی فاش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، 6 پرواز از میان این 12 پروژه در نزدیک ترین فاصله ممکن از قمر یعنی در فاصله 67 کیلومتری از قمر فوبوس صورت خواهد گرفت.

طی این پروازها گرانش این قمر بیشتر از گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و گستردگی و توزیع مواد بر روی سطح آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در عین حال رادار "مارسیس" به جستجوی ساختارهای زیرزمینی در این قمر که به احتمال زیاد از حفره های زیرزمینی زیادی برخوردار است خواهد پرداخت.

اطلاعات گرانشی در ماموریت Phobos-Grunt روسها که قصد دارند در سالهای 2011 یا 2012 آن را آغاز کنند و قبل از فرود آمدن بر روی این قمر در اطراف آن پرسه زده و شرایط را مورد بررسی قرار دهند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته "الیویه ویتاس" محقق پروژه جدید آژانس فضایی اروپا تا به حال تمامی پروازهای نزدیک به این ماه در بخش تاریک و شب قمر رخ داده است اما این بار ماموریتها در بخش روز قمر شکل گرفته و چهره ای جدید از قمر فوبوس را در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد. با مطالعه بر روی بخش روشن قمر دوربینها و طیف سنجهای فضا پیما به کار خواهند افتاد و مواردی مانند ساختار قمر، و شکل گیری آن از صخره هایی که در مدار قمر نیز دیده می شوند مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به گفته دانشمندان برآمدگی 90 متری "Monolith" طی این پروازهای نزدیک قابل رصد نخواهد بود، احتمال می رود این برآمدگی که برای اولین بار در سال 1999 رصد شد بخشی از قسمتهای داخلی قمر باشد که طی فرایند شکل گیری حفره در قمر به سطح جرم انتقال پیدا کرده است.