به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان که در شهر تیخوانا مکزیک در جریان است در وزن 78- کیلوگرم مرتضی درویش ابتدا تکواندوکاری از مکزیک را 15 بر 3 مغلوب کرد،‌ سپس ترکیه را 11 بر5 شکست داد، در بازی سوم و در راند طلایی اسپانیا را مغلوب کرد و در فینال مقابل حریفی از پرتغال را 12 بر 9 برد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 45- کیلوگرم محمد سلیمانی آذربایجان را با نتیجه 10 بر یک برد، سپس 17 بر 2 انگلستان را شکست داد، در مقابل اندونزی 12 بر7 به برتری رسید، ‌روسیه را 12 بر 7 مغلوب کرد و در فینال 11 بر 9 از مکزیک باخت و مدال نقره را به گردن آویخت.

در وزن 68- کیلوگرم حسین کریمی اصل 9 بر 2 مقابل فرانسه پیروز شد، هند را 9 بر7 شکست داد، در مقابل سوئد 13 بر 9 به برتری دست یافت و در مقابل کانادا 11 بر 4 مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.

در بخش بانوان فرزانه صاحبی در بازی نخست تکواندوکار ساحل عاجی به دلیل بیماری حاضر نشد و صاحبی در بازی دوم مقابل حریفی از چین تایپه 9 بر 2 به برتری رسید، سپس قزاقستان را 19 بر 5 برد، در بازی سوم تونس را 18 بر 10 مغلوب کرد و در فینال مقابل کره جنوبی با نتیجه 20 بر 3 شکست خوردو به مدال نقره بسنده کرد.

در جدول رده بندی تیم ایران با 2 طلا، 1 نقره، 1 برنز و 55 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و در بخش بانوان تیم ایران با سه پله صعود نسبت به روز گذشته با یک نقره، یک برنز و 21 امتیاز در جای نهم ایستاد.

فردا در ادامه این رقابتها اوزان 63- و 59- پسران و 46- کیلوگرم به روی شیاپ چانگ می روند.