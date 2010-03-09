حرفه روابط عمومی در گلستان باید احیاء و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عاشور صبح سه شنبه در نشست با مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان افزود: شهرت و اعتبار یک سازمان یا موسسه را می‌توان به نوعی نتیجه و حاصل فعالیت‌های ارتباطی یا روابط عمومی درون‌سازمانی آن دانست.

به گفته وی، در هزاره سوم روابط عمومی قلب تپنده عرصه خبر و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و شالوده هر بنیانی جز با عدالت و حقیقت پایدار نمی‌ماند.

رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری گلستان خاطرنشان کرد: روابط عمومی صدای ماندگاری است که می‌تواند کلیدواژه آگاهی را حیاتی دوباره بخشد و در این میان فعالان خدوم عرصه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی با معرفت و دانایی نقش‌آفرینی کرده و با نگاهی نو در عرصه اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی، صادقانه به ایفای وظایف محوله می‌پردازند.

عاشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: روابط عمومی الکترونیک در فرآیند تصمیم سازی، اصلاح و مدیریت همچنین بهبود عملکرد سازمان ها بسیار موثر ارزیابی می شود.

وی تاکید کرد: روابط عمومی الکترونیک با در اختیار قراردادن ابزار نوین، قدرت و تأثیرگذاری اقدامات روابط عمومی ها را ارتقاء داده و اسباب دستیابی به اهداف تعاملی وزارتخانه ها و سازمان ها را با مخاطبانشان فراهم تر می کند.

به گفته وی ، روابط عمومی الکترونیک، گام اول در جهت ایجاد سازمان الکترونیک و درنهایت دولت الکترونیک است.

رئیس روابط عمومی استانداری گلستان یادآور شد: روابط عمومی با توجه به ماهیت اطلاعاتی خود، جایگاه مناسبی برای استفاده از تکنیکها، ابزارها و روشهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که باید از آن بهره بیشترو مناسب تری برد.