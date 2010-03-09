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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

حرفه روابط عمومی در گلستان باید احیاء و تقویت شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری گلستان گفت: احیاء، توسعه و تقویت حرفه و دانش روابط عمومی به مثابه یک ضرورت غیرقابل انکار است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عاشور صبح سه شنبه در نشست با مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان افزود: شهرت و اعتبار یک سازمان یا موسسه را می‌توان به نوعی نتیجه و حاصل فعالیت‌های ارتباطی یا روابط عمومی درون‌سازمانی آن دانست.

به گفته وی، در هزاره سوم روابط عمومی قلب تپنده عرصه خبر و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و شالوده هر بنیانی جز با عدالت و حقیقت پایدار نمی‌ماند.

رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری گلستان خاطرنشان کرد: روابط عمومی صدای ماندگاری است که می‌تواند کلیدواژه آگاهی را حیاتی دوباره بخشد و در این میان فعالان خدوم عرصه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی با معرفت و دانایی نقش‌آفرینی کرده و با نگاهی نو در عرصه اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی، صادقانه به ایفای وظایف محوله می‌پردازند.

عاشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: روابط عمومی الکترونیک در فرآیند تصمیم سازی، اصلاح و مدیریت همچنین بهبود عملکرد سازمان ها بسیار  موثر ارزیابی می شود.

وی تاکید کرد: روابط عمومی الکترونیک با در اختیار قراردادن ابزار نوین، قدرت و تأثیرگذاری اقدامات روابط عمومی ها را ارتقاء داده و اسباب دستیابی به اهداف تعاملی وزارتخانه ها و سازمان ها را با مخاطبانشان فراهم تر می کند.

به گفته وی ، روابط عمومی الکترونیک، گام اول در جهت ایجاد سازمان الکترونیک و درنهایت دولت الکترونیک است.

رئیس روابط عمومی استانداری گلستان یادآور شد: روابط عمومی با توجه به ماهیت اطلاعاتی خود، جایگاه مناسبی برای استفاده از تکنیکها، ابزارها و روشهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که باید  از آن بهره  بیشترو مناسب تری برد.

کد مطلب 1048314

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